Російський БПЛА залетів до Литви з Білорусі: винищувачі НАТО працювали в бойовому режимі (фото)

Дрон росіян влетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Літальний апарат із фанери нагадав литовським військовим літак.

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Інцидент стався близько 11:30 за місцевим часом, боєготовність винищувачів місії НАТО перевели з навчального режиму в бойовий. Про це повідомила литовська армія у Facebook.

Після падіння об'єкта через деякий час завдання винищувачам скасували. Всю інформацію передали прикордонній службі Литви. Солдатів направили до місця падіння об'єкта для забезпечення безпеки.

Спочатку припускали, що це був безпілотник "Шахед". Згодом прикордонники розповіли про падіння саморобного літального апарату, схожого на літак.

БПЛА впав біля прикордонного пункту пропуску "Шумськ"

Дрон упав у районі закритого прикордонного пункту пропуску "Шумськ", приблизно за кілометр від кордону з Білоруссю. За попередніми даними, БПЛА зроблений із фанери та пінопласту.

Служба безпеки керівництва Литви у зв'язку з прильотом БПЛА відправила до притулків прем'єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса і спікера Сейму Саулюса Скверняліса.

Президент країни Гітанас Науседа наразі перебуває з візитом в Ірландії.

Однак об'єкт не становив загрози. Прикордонники поінформували про інцидент Військово-повітряні сили Литви, уточнює мовник LRT.

"Потрібно з'ясувати, чи виявили військові дрон одразу, чи була спроба якимось чином його нейтралізувати. Ми знаємо про навчання армії Білорусі. Припускаю, що дрон був ціллю, яку мали збити", — пояснив LRT голова комітету з національної безпеки та оборони Сейму Гедрімас Еглінскас.

За словами політика, ще рано робити висновки про те, чи була це провокація в бік Литви. Варто дочекатися додаткової інформації та провести розслідування.

Білорусь винна в порушенні повітряного простору Литви

Військовий експерт Егідіюс Папечкіс у коментарі LRT стверджував, що якщо дрон входить у повітряний простір, його тип можна визначити за розміром і швидкістю польоту.

З Білорусі, на його думку, може прилетіти будь-що — дрон, запущений контрабандистами, або ударний тип, що збився з курсу. Однак це не такі масові інциденти.

"Перш ніж застосовувати будь-які вогневі засоби, потрібно зрозуміти небезпеку для об'єктів на нашій території. Схожі випадки були в Румунії, Польщі та Латвії, куди прилітали "Шахеди" і малі розвідувальні безпілотники, — каже він.

Папечкіс упевнений, що військові Білорусі несуть відповідальність за те, що не припинили спробу порушення повітряного простору Литви вчасно

"Ми повинні поставитися до цього інциденту дуже серйозно і винести уроки", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, вночі 10 липня росіяни атакували Київ десятками "Шахедів". Руйнування наявні в п'яти районах столиці.

До осені поточного року очікується посилення терору безпілотниками: ЗС РФ зможуть регулярно запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.