Підняли авіацію: російський дрон "Гербера", що летів в Україну, збили над Білоруссю

Збив російський безпілотник вертоліт Мі-24. 12 липня в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські дрони.

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Білоруський вертоліт збив дрон РФ, що летів в Україну. Сталося це 12 липня, повідомили джерела в розвідці України, пише "РБК-Україна".

Вертоліт Мі-24 ППО Білорусі 12 липня атакував і знищив ударний безпілотник росіян типу "Гербера". За даними джерел, тоді в повітряному просторі країни перебували щонайменше три російські БпЛА.

Дрони "Гербера" Фото: Скриншот

Як повідомляється, вертоліт доповів про виявлення і знищення цілі. Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

На момент публікації матеріалу пресцентр ЗС ЗСУ не коментував інформацію про знищення БПЛА "Гербера" над територією Білорусі.

Нагадаємо, 10 липня дрон із Білорусі залетів у Литву і впав. Боєготовність винищувачів місії НАТО перевели з навчального режиму в бойовий. Згодом у Міноборони Литви підтвердили, що це був саме російський БпЛА "Гербера", триває розслідування.

Фокус писав, у скільки обійшлася росіянам атака на Київ у ніч на 10 липня. Росія тоді здійснила масштабний удар по Києву, запустивши всього 415 повітряних засобів — здебільшого дронів-камікадзе типу Shahed, а також ракети. Українська протиповітряна оборона (ППО), разом із РЕБ, авіацією та безпілотними системами, змогла збити 178 одиниць техніки противника і придушити ще 204 завдяки засобам радіоелектронної боротьби.