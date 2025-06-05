Трамп бросил Украину: почему президент США поддержал Путина и не перезвонил Зеленскому

Между Белым домом и Банковой — новое похолодание. После очередного телефонного разговора с Путиным, президент США Трамп не позвонил Зеленскому и не стал отговаривать президента РФ от ответного удара на операцию "Паутина". Как это повлияет на дальнейший ход российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Президент США Дональд Трамп вечером среды, 4 июня сообщил о том, что провел очередной — четвертый с момента возвращения в Белый дом, — телефонный разговор с Путиным. Во время диалога, который длился час и 15 минут, стороны, среди прочего, коснулись операции СБУ "Паутина".

"Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты, находившиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру", — написал президент США в соцсети Truth Social, добавив при этом, мол, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

Как отреагировала Банковая на разговор Трампа и Путина

Вскоре после этого заявления Трампа посольство Соединенных Штатов в Украине, предупредив о риске обстрелов со стороны РФ, призвало граждан США, "соблюдать должную осторожность".

Показательно, что на этот раз Дональд Трамп едва ли не впервые не позвонил Владимиру Зеленскому по итогам разговора с Путиным. Впрочем, украинский президент все же отреагировал, в частности, глава государства отметил: "К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Молчание всех, кто не хочет усиливать давление на Россию он расценивает как молчаливое разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства. И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность".

Эксперт: "Трамп сейчас активно создает то, что он хорошо умеет — хаос" Фото: Getty Images

Как медиа США оценили разговор Трампа с Путиным

New York Times предполагает, что Трамп не пытался отговорить Путина от нанесения ответного удара. "Он (президент США — Фокус) не сказал в своем заявлении, пытался ли хоть отговорить Путина от атаки. Белый дом также не ответил на вопрос, призывал ли он хотя бы к сдержанности! Между тем, по словам советников, Трамп раздражен как Путиным, так и Зеленским, но особенно Зеленским — он неоднократно в разговоре с ними называл его "плохим парнем, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны", — резюмирует NYT.

Издание The Hill обращает внимание на изменение позиции Трампа: "Примечательно, что всего неделю назад Трамп резко раскритиковал Путина за удары по украинским городам, назвав его "абсолютно сумасшедшим" и заявив, что тот "играет с огнем", а уже сегодня говорит о "хорошем разговоре с ним".

В то же время CNN считает, что Трамп в разговоре с Путиным выглядел скорее пассивным наблюдателем, чем посредником — не оказывал давления и не продвинулся ни на шаг в мирном направлении.

Какую игру с Путиным сейчас играет Дональд Трамп

Ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, анализируя для Фокуса разговор Трампа с Путиным, отмечает: "Судя по всему, в США с каждым днем набирает обороты внутриполитическая игра, по одному из сценариев которой Трамп будет играть роль максимально дружественного Путину человека, тогда как Сенат, а затем и Палата представителей, возможно даже с молчаливого согласия Трампа, будут максимально качать тему новых антироссийских санкций".

По убеждению эксперта, внутренние политические "остросюжетные американские игры" очень сильно отражаются на взаимоотношениях Киева и Вашингтона.

New York Times предполагает, что Трамп не пытался отговорить Путина от нанесения ответного удара Фото: Getty Images

"В Украине, о чем ярко свидетельствует реакция президента Зеленского на разговор Трампа с Путиным, все это воспринимается, как игры на крови. А вообще, лично у меня складывается стойкое впечатление, что Трамп сейчас активно создает то, что он хорошо умеет — хаос. Он делает это для того, чтобы не только в России, но и во всем мире вообще не могли понять, какова его четкая позиция по российско-украинской войне. Между тем, динамика поведения Трампа, как по мне, очень волнует Республиканскую партию, которая уже погружается в избирательную кампанию и опасается, что демонстративное и политически токсичное заигрывание Трампа с Путиным может больно ударить по ее электоральным позициям", — подчеркивает Иван Ус.

То, что президент США изменил публичную риторику в отношении Путина, считает эксперт, вовсе не означает, что Соединенные Штаты в целом будут занимать аналогичную позицию, поскольку в системе власти там все еще сохраняется определенный баланс.

"Республиканцы уже сейчас, и это четко прослеживается в медийной плоскости, опасаются, что на выборах 2 ноября 2026 года могут проиграть. Собственно, именно этот страх будет мотивировать их к реализации сценария, когда, чтобы там Трамп не делал, а обе палаты Конгресса США будут занимать, как бы это странно сейчас ни звучало, антитрамповскую позицию, при том, что и там, и там у них сейчас большинство", — заключает Иван Ус.

Как операция "Паутина" повлияла на позицию Трампа

Несмотря на нескрываемый скептицизм президента Зеленского, последний телефонный разговор Трампа с Путиным продемонстрировал веру президента США в то, что с Россией можно и нужно договориться по самым разным трекам, в том числе по российско-украинской войне, считает политолог Алексей Якубин.

"Нужно осознавать, что российско-украинская война является лишь одним из переговорных кейсов между Белым домом и Кремлем. Трамп сейчас связался с Путиным в первую очередь потому, что между США и РФ существуют договоренности о мониторинге стратегических бомбардировщиков и именно поэтому в разговоре речь шла об операции "Паутина". А поскольку мирно-переговорный процесс реально пробуксовывает, он очевидно решил, что с Зеленским говорить после Путина не о чем. Плюс к этому, может и обиделся, что Киев о "Паутине" предупредил США уже на этапе реализации операции. Но при этом всем, обратите внимание на то, что Трамп перепостил статью The Washington Post о том, что Конгресс может предоставить ему дополнительные рычаги влияния для давления на Путина, приняв закон о новых санкциях против России", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "В Украине, о чем ярко свидетельствует реакция президента Зеленского на разговор Трампа с Путиным, все это воспринимается, как игры на крови" Фото: Getty Images

В целом, по мнению политолога, важную роль в позиции Трампа, "чего не должно было бы быть в большой политике", все же играют эмоции. В этом контексте эксперт обращает внимание на постоянные публикации в западных СМИ, где утверждается, что Трамп крайне раздражен тем, что ему не удается закончить российско-украинскую войну так быстро, как он планировал.

Вместе с тем, акцентирует Алексей Якубин, Украине следует понимать, что Трамп — это еще не все США, и он во многом зависит от политической погоды внутри Штатов, в частности желание многих конгрессменов и сенаторов поддерживать 500% антироссийские санкции. Акцентировав, что критика Трампа внутри страны постоянно нарастает, политолог констатировал, мол на самом деле "сольный репертуар" президент США является достаточно ограниченным, поэтому Киеву стоит в дальнейшем поддерживать постоянные контакты и с Белым домом, и с представителями обеих американских партий.