Трамп покинув Україну: чому президент США підтримав Путіна і не перетелефонував Зеленському

Між Білим домом та Банковою – нове похолодання. Після чергової телефонної розмови з Путіним, президент США Трамп не зателефонував Зеленському і не став відмовляти президента РФ від удару у відповідь на операцію «Павутина». Як це вплине на подальший хід російсько-української війни, з’ясовував Фокус.

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Президент США Дональд Трамп у вечорі середи, 4 червня повідомив про те, що провів чергову – четверту з моменту повернення до Білого дому, – телефонну розмову з Путіним. Під час діалогу, який тривав годину і 15 хвилин, сторони, серед іншого, торкнулися операції СБУ «Павутина».

«Ми обговорили атаку України на російські літаки, що перебували на аеродромах, а також різні інші атаки, які відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру», — написав президент США у соцмережі Truth Social, додавши при цьому, мовляв, Путін йому «дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми».

Як відреагувала Банкова на розмову Трампа и Путіна

Невдовзі після цієї заяви Трампа посольство Сполучених Штатів в Україні, попередивши про ризик обстрілів з боку РФ, закликало громадян США, «дотримуватися належної обережності».

Показово, що цього разу Дональд Трамп чи не вперше не зателефонував Володимиру Зеленському за підсумками розмови з Путіним. Втім, український президент все ж таки відреагував, зокрема, глава держави зазначив: «На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь «відповіді». Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Мовчання усіх, хто не хоче посилювати тиск на Росію він розцінює як мовчазний дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють з ним відповідальність».

Експерт: "Трамп наразі активно створює те, що він добре вміє – хаос" Фото: Getty Images

Як медіа США оцінили розмову Трампа з Путіним

New York Times припускає, що Трамп не намагався відмовити Путіна від нанесення удару відплати. «Він (президент США — Фокус) не сказав у своїй заяві, чи намагався хоч відмовити Путіна від атаки. Білий дім також не відповів на запитання, чи закликав він хоча б до стриманості! Тим часом, за словами радників, Трамп роздратований як Путіним, так і Зеленським, але особливо Зеленським — він неодноразово у розмові з ними називав його «поганим хлопцем який підштовхує світ до прірви ядерної війни», — резюмує NYT.

Видання The Hill звертає увагу на зміну позиції Трампа: «Примітно, що всього тиждень тому Трамп різко розкритикував Путіна за удари по українських містах, назвавши його «абсолютно божевільним» і заявивши, що той «грає з вогнем», а вже сьогодні говорить про «хорошу розмову з ним».

В той же час CNN вважає, що Трамп у розмові з Путіним виглядав швидше пасивним спостерігачем, ніж посередником — не чинив тиску і не просунувся ані на крок у мирному напрямку.

Яку гру з Путіним зараз грає Дональд Трамп

Провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, аналізуючи для Фокусу розмову Трампа з Путіним, зазначає: «Судячи з усього, у США з кожним днем набирає обертів внутрішньополітична гра, за одним зі сценарієм якої Трамп гратиме роль максимально дружньої до Путіна людини, тоді як Сенат, а потім і Палата представників, можливо навіть з мовчазної згоди Трампа, максимально качатимуть тему нових антиросійських санкцій».

На переконання експерта, внутрішні політичні «гостросюжетні американські ігри» дуже сильно відбиваються на взаємовідносинах Києва та Вашингтону.

New York Times припускає, що Трамп не намагався відмовити Путіна від нанесення удару відплати Фото: Getty Images

«В Україні, про що яскраво свідчить реакція президента Зеленського на розмову Трампа з Путіним, усе це сприймається, як ігри на крові. А взагалі, особисто в мене складається стійке враження, що Трамп наразі активно створює те, що він добре вміє – хаос. Він робить це для того, щоб не лише в Росії, а й в усьому світі взагалі не могли зрозуміти, якою є його чітка позиція по російсько-українській війні. Між тим, динаміка поведінки Трампа, як на мене, дуже хвилює Республіканську партію, яка вже занурюється у виборчу кампанію та побоюється, що демонстративне і політично токсичне загравання Трампа з Путіним може боляче вдарити по її електоральним позиціям», — підкреслює Іван Ус.

Те, що президент США змінив публічну риторику щодо Путіна, вважає експерт, зовсім не означає, що Сполучені Штати в цілому займатимуть аналогічну позицію, оскільки в системі влади там все ще зберігається певний баланс.

«Республіканці вже зараз, і це чітко простежується у медійній площині, побоюються, що на виборах 2 листопада 2026 року можуть програти. Власне, саме цей страх мотивуватиме їх до реалізації сценарію, коли, щоб там Трамп не робив, а обидві палати Конгресу США займатимуть, як би це дивно зараз не звучало, антитрампівську позицію, при тому, що і там, і там у них зараз більшість», — підсумовує Іван Ус.

Як операція «Павутина» вплинула на позицію Трампа

Попри неприхований скептицизм президента Зеленського, остання телефонна розмова Трампа з Путіним продемонструвала віру президента США у те, що з Росією можна і потрібно домовитися по самим різним трекам, в тому числі щодо російсько-української війни, вважає політолог Олексій Якубін.

«Потрібно усвідомлювати, що російсько-українська війна є лише одним з перемовних кейсів між Білим домом та Кремлем. Трамп зараз зв’язався з Путіним в першу чергу тому, що між США і РФ існують домовленості про моніторинг стратегічних бомбардувальників і саме тому в розмові йшлося про операцію «Павутина». А оскільки мирно-переговорний процес реально пробуксовує, він вочевидь вирішив, що з Зеленським говорити після Путіна не має про що. Плюс до цього, може й образився, що Київ про «Павутину» попередив США вже на етапі реалізації операції. Але при цьому всьому, зверніть увагу на те, що Трамп перепостив статтю The Washington Post про те, що Конгрес може надати йому додаткові важелі впливу для тиску на Путіна, ухваливши закон про нові санкції проти Росії», — підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Експерт: "В Україні, про що яскраво свідчить реакція президента Зеленського на розмову Трампа з Путіним, усе це сприймається, як ігри на крові" Фото: Getty Images

Загалом, на думку політолога, важливу роль у позиції Трампа, «чого не мало би бути у великій політиці», все ж таки відіграють емоції. В цьому контексті експерт звертає увагу на постійні публікації в західних ЗМІ, де стверджується, що Трамп вкрай роздратований тим, що йому не вдається закінчити російсько-українську війну так швидко, як він планував.

Поряд з тим, акцентує Олексій Якубін, Україні слід розуміти, що Трамп – це ще не всі США, і він є багато в чому залежним від політичної погоди всередині Штатів, зокрема бажання багатьох конгресменів та сенаторів підтримувати 500% антиросійські санкції. Акцентувавши, що критика Трампа всередині країни невпинно наростає, політолог констатував, мовляв насправді «сольний репертуар» президент США є досить обмеженим, тому Києву варто надалі підтримувати постійні контакти і з Білим домом, і з представниками обох американських партій.