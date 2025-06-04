"Хто веде переговори з терористами": Путін відмовився зустрічатися із Зеленським (відео)

Президент Росії Володимир Путін відмовляється вести переговори з Україною на вищому рівні після підриву мостів у Брянській і Курській областях.

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Про це російський лідер сказав на нараді з урядом.

"Київ перейшов до організації терактів, і водночас просить призупинити бойові дії на 30-60 діб. Просять про зустріч на вищому рівні. Але як же проводити в цих умовах подібні зустрічі? Про що говорити, хто взагалі веде переговори з терористами?" — запитав він.

Путін мав на увазі нещодавній підрив мостів у Брянській і Курській областях Росії, через що 7 людей загинули, а 66 постраждали.

На думку президента РФ, влада України "в умовах величезних втрат на фронті" нібито перейшла до терактів, зриває перебіг мирних переговорів у Стамбулі та чинить терористичний тиск на РФ.

На його думку, Україну не варто заохочувати й давати перепочинок у боях для накачування її західною зброєю.

"Продовжиться мобілізація і підготовка до інших терактів, подібних до Брянської та Курської областей", — вважає президент.

Відмову Києва від перемир'я на 2-3 дні з гуманітарних міркувань з ініціативи Росії Путін визнав "доказом незацікавленості України у світі".

"Сьогоднішньому київському режиму мир взагалі не потрібен. Мир для нього, найімовірніше, означає втрату влади. А влада для цього режиму, судячи з усього, важливіша, ніж мир і життя людей", — підсумував він.

Нагадаємо, російський Слідком нарахував три інциденти з підривом мостів у Брянській і Курській областях. Путін вважає це "цілеспрямованим ударом по цивільних".

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув ідею тимчасового перемир'я з РФ, оскільки окупанти прагнуть виграти невелику паузу у війні.