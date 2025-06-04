Підриви мостів у РФ: Бастрикін звинуватив Україну, Путін говорить про "терор"

У Росії заявили про низку диверсій на залізничній інфраструктурі в Брянській та Курській областях. Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін стверджує, що всі підриви мостів були нібито сплановані українськими спецслужбами.

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Про це пише росЗМІ "ТАСС".

Бастрикін заявив, що на території Брянської та Курської областей Росії сталося три інциденти з підривом мостів. Потужність вибухівки, яка призвела до обрушення одного з мостів, становила близько 15 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Крім того, на одній із ділянок у Брянській області було виявлено два вибухові пристрої, які не спрацювали. У схованці поблизу села Микишеве правоохоронці начебто знайшли ще 13 кілограмів пластиту та блоки управління українського виробництва.

За його словами, у Брянській області вибухівка іноземного виробництва з українськими блоками управління зруйнувала залізничний міст, збитки від атак оцінили у понад мільярд рублів.

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що підрив поїзда у Брянській області — це "цілеспрямований удар по цивільних". Він також звинуватив Україну у спробах "залякати Росію терактами" на тлі, за його словами, поразок на фронті.

"Україна зазнає величезних втрат і відступає по всій лінії фронту, тому намагається залякати Росію терактами", — заявив Путін.

Нагадаємо, ввечері 31 травня у Брянській області рухнув автомобільний міст, на якому у цей час проїжджала фура. У цю ж мить в обвалений міст врізався пасажирський потяг. Попередньою причиною у Росії називають підрив, ЗМІ повідомляють про загиблих та щонайменше 44 поранених.

Також повідомлялося, що агенти Служби безпеки України замінували опори Кримського мосту та активували перший вибуховий пристрій о 4:44 ранку 3 червня. Внаслідок підриву 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті під водою були сильно пошкоджені підпірки опор споруди на рівні дна.