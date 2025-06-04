Подрывы мостов в РФ: Бастрыкин обвинил Украину, Путин говорит о "терроре"

В России заявили о ряде диверсий на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин утверждает, что все подрывы мостов были якобы спланированы украинскими спецслужбами.

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Об этом пишет росСМИ "ТАСС".

Бастрыкин заявил, что на территории Брянской и Курской областей России произошло три инцидента с подрывом мостов. Мощность взрывчатки, которая привела к обрушению одного из мостов, составляла около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, на одном из участков в Брянской области было обнаружено два взрывных устройства, которые не сработали. В тайнике вблизи села Микишево правоохранители якобы нашли еще 13 килограммов пластита и блоки управления украинского производства.

По его словам, в Брянской области взрывчатка иностранного производства с украинскими блоками управления разрушила железнодорожный мост, ущерб от атак оценили в более чем миллиард рублей.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что подрыв поезда в Брянской области — это "целенаправленный удар по гражданским". Он также обвинил Украину в попытках "запугать Россию терактами" на фоне, по его словам, поражений на фронте.

"Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами", — заявил Путин.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области рухнул автомобильный мост, на котором в это время проезжала фура. В этот же момент в обвалившийся мост врезался пассажирский поезд. Предварительной причиной в России называют подрыв, СМИ сообщают о погибших и по меньшей мере 44 раненых.

Также сообщалось, что агенты Службы безопасности Украины заминировали опоры Крымского моста и активировали первое взрывное устройство в 4:44 утра 3 июня. В результате подрыва 1 100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте под водой были сильно повреждены подпорки опор сооружения на уровне дна.