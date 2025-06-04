"Кто ведет переговоры с террористами": Путин отказался встречаться с Зеленским (видео)

Президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры с Украиной на высшем уровне после подрыва мостов в Брянской и Курской областях.

Related video

Об этом российский лидер сказал на совещании с правительством.

"Киев перешел к организации терактов, и в то же время просит приостановить боевые действия на 30-60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с террористами?" — спросил он.

Путин имел в виду недавний подрыв мостов в Брянской и Курской областях России, из-за чего 7 человек погибли, а 66 пострадали.

По мнению президента РФ, власти Украины "в условиях огромных потерь на фронте" якобы перешел к терактам, срывают ход мирных переговоров в Стамбуле и оказывают террористическое давление на РФ.

По его мнению, Украину не стоит поощрять и давать передышку в боях для накачки ее западным оружием.

"Продолжится мобилизация и подготовка к другим терактам, подобных в Брянской и Курской областях", — считает президент.

Отказ Киева от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям по инициативе России Путин посчитал "доказательством незаинтересованности Украины в мире".

"Сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и жизни людей", — заключил он.

Напомним, российский Следком насчитал три инцидента с подрывом мостов в Брянской и Курской областях. Путин считает это "целенаправленным ударом по гражданским".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отверг идею временного перемирия с РФ, так как за оккупанты стремятся выиграть небольшую паузу в войне.