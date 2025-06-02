"Они — идиоты": Зеленский отверг идею РФ прекратить огонь на 2-3 дня, но готов к встрече с Путиным (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия хочет временно прекратить боевые действия, чтобы выиграть небольшую паузу в войне.

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Об этом глава государства заявил на онлайн пресс-конференции.

Украина не меняла повестку дня и речь идет о безусловном прекращении огня, обмене военнопленными пленными, возвращении детей и гражданских. Российская сторона, по его оценке, пока не видит возможностей для прекращения огня.

"Как они сказали по ceasefire [прекращению огня]. Они готовы на два-три дня, чтобы забрать убитых с поля боя. Я считаю, что они — идиоты, ведь ceasefire для того, чтобы не было убитых. Вы видите настроение. Для них это вопрос небольшой паузы в войне", — подчеркнул Зеленский.

Далее он сказал, что из-за такой жесткой позиции РФ хочется, чтобы Штаты "сильными шагами направили пакет санкций в Сенат" и дожали РФ до прекращения огня.

"По-другому они не понимают и мы считаем, что это справедливо. Сейчас идет пятый месяц с того момента как США заявили о своем сигнале по прекращению огня. Мы их поддержали", — заметил президент.

Участники переговоров от РФ по типу Владимира Мединского, по его словам, не разбираются технически в войне. Военные на поле боя часто обмениваются телами погибших в единичных случаях.

"Другое — когда это не такие массовые случаи, как сейчас предлагает российская сторона. Это просто происходит. Все понимают, что в момент обмена никто друг в друга не стреляет", — сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина: Украина поддержала идею

Во время переговоров в Стамбуле обсуждался вопрос организации встречи на уровне лидеров государств. Украина предлагала РФ провести такую встречу до конца месяца с 20 по 30 июня.

Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что говорил об этом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"От него [Эрдогана] был сигнал, как я отнесусь к встрече четырех лидеров. Он, президент США, Путин и я. Встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня до нашей встречи не будет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия 2 июня представила свой меморандум по завершению войны в Украине. В основном пункте содержится требование вывести ВСУ из четырех украинских областей.

Фокус также писал, что по итогам переговоров в Стамбуле Россия и Украина могут провести самый масштабный обмен пленными.