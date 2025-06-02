"Вони — ідіоти": Зеленський відкинув ідею РФ припинити вогонь на 2-3 дні, але готовий до зустрічі з Путіним (відео)

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що Росія хоче тимчасово припинити бойові дії, щоб виграти невелику паузу у війні.

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Про це глава держави заявив на онлайн пресконференції.

Україна не змінювала порядку денного і йдеться про безумовне припинення вогню, обмін військовополоненими полоненими, повернення дітей і цивільних. Російська сторона, за його оцінкою, поки що не бачить можливостей для припинення вогню.

"Як вони сказали щодо ceasefire [припинення вогню]. Вони готові на два-три дні, щоб забрати вбитих з поля бою. Я вважаю, що вони — ідіоти, адже ceasefire для того, щоб не було вбитих. Ви бачите настрій. Для них це питання невеликої паузи у війні", — наголосив Зеленський.

Далі він сказав, що через таку жорстку позицію РФ хочеться, щоб Штати "сильними кроками спрямували пакет санкцій до Сенату" і дотиснули РФ до припинення вогню.

"По-іншому вони не розуміють і ми вважаємо, що це справедливо. Зараз триває п'ятий місяць з того моменту, як США заявили про свій сигнал щодо припинення вогню. Ми їх підтримали", — зауважив президент.

Учасники переговорів від РФ на кшталт Володимира Мединського, за його словами, не розбираються технічно у війні. Військові на полі бою часто обмінюються тілами загиблих у поодиноких випадках.

"Інше — коли це не такі масові випадки, як зараз пропонує російська сторона. Це просто відбувається. Усі розуміють, що в момент обміну ніхто один в одного не стріляє", — сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського і Путіна: Україна підтримала ідею

Під час переговорів у Стамбулі обговорювали питання організації зустрічі на рівні лідерів держав. Україна пропонувала РФ провести таку зустріч до кінця місяця з 20 по 30 червня.

Зеленський висловив готовність до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і повідомив, що говорив про це з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Від нього [Ердогана] був сигнал, як я поставлюся до зустрічі чотирьох лідерів. Він, президент США, Путін і я. Зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню до нашої зустрічі не буде", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Росія 2 червня представила свій меморандум щодо завершення війни в Україні. В основному пункті міститься вимога вивести ЗСУ з чотирьох українських областей.

Фокус також писав, що за підсумками переговорів у Стамбулі Росія і Україна можуть провести наймасштабніший обмін полоненими.