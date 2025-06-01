В РФ квалифицировали подрыв мостов в Брянской и Курской областях как теракт: подробности (видео)

Подрывы мостов в Брянской и Курской областях России, произошедшие возле железнодорожной инфраструктуры, были квалифицированы как террористические акты.

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Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В ведомстве отметили, что в результате подрыва на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в 22:50 31 мая 2025 года произошло обрушение конструкции автомобильного моста. Обломки конструкции упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

Около 3 часов ночи 1 июня в Железногорском районе Курской области также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу, в результате чего пострадали машинист локомотива и его два помощника.

Отмечается, что сотрудники СК РФ проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Российский Telegram-канал 112 информирует, что в Брянской области 7 человек погибли, а 66 пострадали. 39 человек остаются в больницах. У большинства пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин всю ночь получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях.

Тем временем, как сообщается, неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча, где в то время проезжал путеизмерительный поезд. Состав повреждений не получил, пострадавших нет.

Московская железная дорога сообщает, что сегодня на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется, никто не пострадал, добавили в пресс-службе российского перевозчика.

Напомним, за ночь на российской железной дороге произошли три инцидента. В Брянске мост упал на пассажирский поезд, в Курской области товарный поезд сошел с рельсов, а возле оккупированного Мелитополя был взорван поезд с топливными цистернами.

Также Фокус писал, что на участке железной дороги Волноваха — Мариуполь в Запорожской области партизаны вывели из строя релейный шкаф. Этим путем ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта в обход Крымского моста.