У РФ кваліфікували підрив мостів у Брянській і Курській областях як теракт: подробиці (відео)

Підриви мостів у Брянській і Курській областях Росії, що сталися біля залізничної інфраструктури, були кваліфіковані як терористичні акти.

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Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

У відомстві зазначили, що внаслідок підриву на залізничному перегоні Вигоничі — Пільшино в Брянській області о 22:50 31 травня 2025 року сталося обвалення конструкції автомобільного мосту. Уламки конструкції впали на пасажирський поїзд, що проходив під ним.

Близько 3-ї години ночі 1 червня в Залізногорському районі Курської області також стався підрив залізничного моста, від чого залізничний потяг, який проїжджав повз, упав на автомобільну дорогу, унаслідок чого постраждали машиніст локомотива і його два помічники.

Зазначається, що співробітники СК РФ проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

Російський Telegram-канал 112 інформує, що в Брянській області 7 людей загинули, а 66 постраждали. 39 осіб залишаються в лікарнях. У більшості постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму та забої.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Володимиру Путіну всю ніч надходили доповіді по лінії ФСБ і МНС про те, що сталося із залізничними потягами в Курській і Брянській областях.

Тим часом, як повідомляється, невідомі підірвали залізничну колію на перегоні Унеча-Жеча, де на той час проїжджав колійовимірювальний поїзд. Техніка пошкоджень не зазнала, постраждалих немає.

Московська залізниця повідомляє, що сьогодні на ділянці Унеча — Жеча Брянської області під час огляду інфраструктури спеціальною технікою залізничниками виявлено пошкодження колії. Рух приміських поїздів і поїздів далекого прямування на даній ділянці не здійснюється, ніхто не постраждав, додали у пресслужбі російського перевізника.

Нагадаємо, за ніч на російській залізниці сталися три інциденти. У Брянську міст упав на пасажирський поїзд, у Курській області товарний потяг зійшов з рейок, а біля окупованого Мелітополя було підірвано поїзд із паливними цистернами.

Також Фокус писав, що на ділянці залізниці Волноваха — Маріуполь у Запорізькій області партизани вивели з ладу релейну шафу. Цим шляхом ЗС РФ перекидали техніку і боєприпаси безпосередньо на лінію фронту в обхід Кримського мосту.