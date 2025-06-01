Обвал мостів та вибухи: за ніч на російській залізниці сталися три інциденти (фото, відео)

У російському Брянську залізничний міст впав на пасажирський потяг, у Курській області товарний поїзд зійшов з рейок, а біля окупованого Мелітополя було підірвано потяг із паливними цистернами.

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Про це пише Фокус.

Сьогодні вночі на 48-му км траси Тросна-Калинівка у Залізногірському районі Курської області Росії під час руху вантажного локомотива стався обвал мосту. Тепловоз та три вагони впали на автомобільну дорогу під мостом, повідомив тво губернатора Олександр Хінштейн.

Бригада машиністів була доправлена до лікарні. За попередньою інформацією, в одного з машиністів тепловоза пошкоджено ноги.

Російський Telegram-канал 112 повідомляє, що причиною обвалення залізничного мосту під Курськом став підрив. Невідомі заклали 2 заряди вибухової речовини на опору та під полотно, метрів за 30 до початку мосту. В результаті вибуху, один із прольотів звалився на автодорогу й перша частина локомотива пішла вниз, а друга зависла над провалом.

Перед цим у Вигоничському районі Брянської області впав міст, у який врізався пасажирський потяг. За інформацією губернатора регіону Олександра Богомаза, внаслідок пригоди загинуло семеро осіб, поранення отримали 69 осіб. Госпіталізовано 47 осіб, у тому числі троє дітей. Чиновник заявив, що міст було підірвано.

Вибух під Мелітополем

Вночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району Запорізької області було підірвано військовий товарний потяг російських загарбників, який рухався в бік тимчасово окупованого Криму.

За інформацією Головного управління розвідки МОУ, внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Таким чином, як наголошується, ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму була порушена.

Нагадаємо, увечері 31 травня у Брянській області рухнув автомобільний міст, по якому у цей час проїжджала фура. В шляхопровід, який впав, врізався пасажирський потяг "Москва — Климів".

Також Фокус писав, що на ділянці залізниці Волноваха — Маріуполь партизани вивели з ладу релейну шафу. Цим шляхом ЗС РФ перекидали техніку та боєприпаси безпосередньо на лінію фронту, обходячи Кримський міст.