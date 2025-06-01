Партизани на окупованій Донеччині влаштували диверсію на залізниці, звідки РФ напряму перекидала зброю
Партизани пошкодили логістику росіян на новій ділянці залізниці Волноваха — Маріуполь, що побудували окупанти: цим шляхом ЗС РФ перекидали техніку та боєприпаси безпосередньо на лінію фронту, обходячи Кримський міст.
Про атаку партизан по важливому об'єкті російської логістики на Донеччині розповіли у Telegram-каналі руху "АТЕШ" під ранок 1 червня.
Повідомляється, що агенти руху здійснили успішну диверсію, в ході якої вивели релейну шафу на залізничному шляху на території окупованої Донецької області. Диверсія відбулася шляхом підпалу.
За даними активістів руху, ця ділянка залізничного сполучення є ключовим елементом нової залізничної вітки Таганрог — Маріуполь. Її росіяни "поспішно запустили" з метою перекидання палива, техніки та боєприпаси безпосередньо на лінію зіткнення, в обхід дороги через Кримський міст.
"Вона (залізнична вітка — ред.) дозволяє постачати вантажі із Ростова швидше та з меншими ризиками", — стверджують партизани.
Диверсія, яку скоїли партизани на Донеччині, зашкодить росіянам тим, що дезорганізує постачання ресурсів для війська, а також "підвищить вразливість російської армії".
Раніше учасники руху "АТЕШ" зазначали, що кожна диверсія, навіть на невеликих об'єктах Росії, створює перешкоди для логістики ЗС РФ, а також впливає на боєздатність та постачання російських військ.
"Ми продовжуємо бити по критично важливих об'єктах ворога. Кожен удар знижує їхню боєздатність", — зазначають партизани.
Залізниця Таганрог — Маріуполь: що відомо
Про те, що росіяни планують створити нове залізничне сполучення на окупованій Донеччині, стало відомо ще у червні 2024 року. Аналітики DeepState повідомляли, що сполучення дасть змогу росіянам здійснювати залізничний рух з Таганрога та Ростова до Маріуполя. За даними аналітиків, воно мало стати ще одним шляхом перекидання військ в альтернативу дорожньому сполученню, з яким у росіян виникають труднощі.
Нагадаємо, 27 травня активісти руху "АТЕШ" розповіли про успішну диверсію на залізниці у Тульській області Росії, через що росіянам було ускладнено постачання зброї.
Також 24 травня партизани "АТЕШ" повідомили, що дісталися до штабу Південного округу ЗС РФ у Ростові, що є одним із ключових військових об'єктів Кремля.