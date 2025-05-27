Партизани здійснили успішну диверсію у Тульській області: ЗС РФ ускладнено постачання зброї, — "АТЕШ" (фото)

Партизани скоїли диверсію на російській залізниці, підпаливши об'єкт на шляху, що веде до Курської області, куди ЗС РФ постачає озброєння. Внаслідок цього постраждала критично важлива ділянка залізничних шляхів.

Related video

Про нову успішну диверсію партизан, спрямовану проти російських військових, розповіли у Telegram-каналі руху "АТЕШ" під ранок 27 травня.

"АТЕШ" успішно вивів з ладу релейну шафу на залізничному полотні у Тульській області", — йдеться у повідомленні.

Партизани руху підпалили об'єкт, розташований неподалік від міста Ясногорськ у Тульській області Росії. Об'єкт розташований на відтинку, що веде у напрямку Курської області, де наразі продовжуються зіткнення між українською та російською арміями. Там, за даними "АТЕШ", зосереджене військове угруповання росіян.

АТЕШ | диверсія партизан у Росії Фото: АТЕШ / Telegram АТЕШ | диверсія партизан у Росії

За даними руху, диверсійну акцію було ретельно сплановано. "АТЕШ" повідомляє, що підпалена релейна шафа забезпечувала зв'язок та управління стрілковими переводами на критично важливій ділянці шляху.

"Без своєчасної подачі живлення автоматизовані системи не можуть перенаправляти потяги, через що рух вантажних поїздів зазнає серйозних затримок", — зазначають партизани.

Головними цілями таких атак, які регулярно скоюють партизани, є сповільнення постачань військової техніки та зброї на лінії зіткнення.

"Кожна відкладена цистерна з паливом, кожен зірваний ешелон із боєприпасами прямо впливає на боєздатність та постачання російських військ", — стверджують партизани руху "АТЕШ".

Такі дії партизан затягують перекидання резервів і ускладнює організацію нових наступальних дій ЗС РФ.

Нагадаємо, 24 травня партизани "АТЕШ" розповіли, що їм вдалося дістатися до штабу Південного округу ЗС РФ у Ростові, що є одним з ключових військових об'єктів Кремля.

Також 13 травня партизани розповіли, як російські військові на півдні України мають великі втрати через дії власного командування, а також дії українських оборонців, що "мінусують" росіян за допомогою FPV-дронів.