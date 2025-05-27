Партизаны совершили успешную диверсию в Тульской области: ВС РФ затруднены поставки оружия, — "АТЕШ" (фото)

Партизаны совершили диверсию на российской железной дороге, подожгли объект на пути, ведущем в Курскую область, куда ВС РФ этими путями поставляет вооружение. В результате этого пострадал критически важный участок железнодорожных путей.

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О новой успешной диверсии партизан, направленной против российских военных, рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ" под утро 27 мая.

"АТЕШ" успешно вывел из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в Тульской области", — говорится в сообщении.

Партизаны движения подожгли объект, расположенный неподалеку от города Ясногорск в Тульской области России. Объект расположен на отрезке, ведущем в направлении Курской области, где сейчас продолжаются столкновения между украинской и российской армиями. Там, по данным "АТЕШ", сосредоточена военная группировка россиян.

АТЕШ | диверсия партизан в России Фото: АТЕШ / Telegram АТЕШ | диверсия партизан в России

По данным движения, диверсионная акция была тщательно спланирована. "АТЭШ" сообщает, что подожженный релейный шкаф обеспечивал связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути.

"Без своевременной подачи питания автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки", — отмечают партизаны.

Главными целями таких атак, которые регулярно совершают партизаны, является замедление поставок военной техники и оружия на линии соприкосновения.

"Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск", — утверждают партизаны движения "АТЕШ".

Такие действия партизан затягивают переброску резервов и затрудняют организацию новых наступательных действий ВС РФ.

Напомним, 24 мая партизаны "АТЕШ" рассказали, что им удалось добраться до штаба Южного округа ВС РФ в Ростове, который является одним из ключевых военных объектов Кремля.

Также 13 мая партизаны рассказали, как российские военные на юге Украины имеют большие потери из-за действий собственного командования, а также действия украинских защитников, которые "минусуют" россиян с помощью FPV-дронов.