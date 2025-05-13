"Губительные авантюры": бойцы ВС РФ на юге имеют катастрофические потери из-за собственного командования, — "АТЕШ"

Военных 24-го мотострелкового полка российской армии, которые сейчас дислоцируются в Херсонской области, активно "минусует" собственное командование, а также налеты украинских FPV-дронов. Вооруженные силы Украины атакуют россиян при попытках закрепления на островах на Днепре, однако те снова и снова повторяют собственные ошибки.

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О ситуации на Херсонском направлении рассказали партизаны движения "АТЕШ" в своем Telegram-канале 12 мая.

Агенты движения находятся в составе указанного полка, собирая важную информацию. Они сообщили, что командование 24-го мотострелкового полка ВС РФ равнодушно относится к собственным военным, сознательно отправляя их на погибель. Из-за этого россияне имеют "катастрофические потери" в живой силе на юге.

"Эти жертвы не случайность, а прямой результат бездумных приказов некомпетентного командования, которое настойчиво требует занять позиции на островах, игнорируя реальные обстоятельства на фронте", — отметили партизаны.

По данным агентов, только в течение последних двух недель у россиян из-за этого по меньшей мере шестеро военных считаются пропавшими без вести.

Командование ВС РФ не только продолжает отдавать бессмысленные приказы, но и не заботится об эвакуации раненых, утверждают партизаны.

Хлопот российским военным в Херсонской области добавляют и украинские оборонцы. FPV-дроны и эффективные средства радиоэлектронной борьбы разрушают попытки ВС РФ закрепиться на островах, превращая их в "губительные авантюры".

Стоит отметить, что в апреле спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил в эфире телемарафона, что ВС РФ накапливают штурмовые группы на левом берегу Херсонской области. Спикер отмечал, что россияне там накапливаются с целью попыток форсировать небольшими десантными группами и захватить определенный плацдарм на островной зоне.

Напомним, 11 мая партизаны движения "АТЕШ" сообщили об успешном взломе ряда кремлевских сайтов, которые распространяли пропаганду во временно оккупированном Крыму.

3 мая партизаны рассказали, как на Херсонском направлении с позиций сбежали российские военные, среди которых был гагауз.