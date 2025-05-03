На Херсонском направлении сбежали с позиций 12 военных РФ: среди них есть гагауз, — АТЕШ

По информации агента движения "АТЕШ", на Херсонском направлении самовольно оставили позиции 12 солдат ВС РФ. Один из них — гражданин Молдовы, представитель народа гагаузов.

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Об этом партизанское движение сообщило в своем канале в Telegram.

Агент среди военнослужащих ВС РФ рассказал, что 12 солдат российской армии сбежали со службы в одном из прифронтовых районов Херсонской области.

"Все они самовольно покинули передовые позиции и скрылись в неизвестном направлении — вероятно, не видя другого способа сохранить себе жизнь", — рассказали в "АТЕШ".

Сообщается, что дезертиры оставили на месте побега свое оружие, военную форму и личные вещи. Перед самовольным оставлением части солдаты ВС РФ переоделись в гражданскую одежду. Партизаны отмечают, что командование подняло подразделение по тревоге и инициировало массовые допросы военнослужащих, а беглецы сейчас разыскиваются по всей временно оккупированной территории Украины.

Среди дезертиров из российской армии был представитель народа гагаузов Фото: Telegram / Атеш 12 дезертиров из ВС РФ перед побегом переоделись в гражданское перед побегом Фото: Telegram / Атеш

В "АТЭШ" также утверждают, что среди 12 дезертиров есть гражданин Молдовы, представитель гагаузского национального меньшинства. По словам партизан, на территории Гагаузии действует скрытый рекрутинговый центр российской армии.

"Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и беднейшие регионы, превращая людей в пушечное мясо", — говорят в партизанском движении.

Дезертиры оставили на месте побега личные вещи Фото: Telegram / Атеш

Ситуация на Херсонском направлении

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин 25 апреля рассказывал, что оккупанты пытаются закрепиться на островах под Херсоном и запускают большое количество FPV-дронов на участке фронта вдоль реки Днепр.

1 мая Владислав Волошин сообщал, что в Херсонской области солдаты ВС РФ готовятся к форсированию Днепра и пытаются захватить остров Бугаз, чтобы создать для этого плацдарм, однако попытки остаются тщетными.