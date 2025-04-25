200 FPV-дронов в сутки: ВС РФ пытаются закрепиться на островах под Херсоном, — ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются наступать на Приднепровском направлении, чтобы закрепиться на островах рядом с Херсоном. По количеству FPV-дронов, запущенных россиянами, направление вышло в лидеры по всей линии боев. Враг действует малыми штурмовыми группами и превращает прибрежные районы в "мертвую зону".

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О ситуации на Приднепровском направлении представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире "Громадського радіо".

Представитель ВСУ ответил на вопрос о попытках форсирования Днепра, которые осуществляют подразделения ВС РФ. Волошин пояснил, что россияне для наступления применяют малые штурмовые группы, которые занимаются не столько атаками, сколько "разведывательно-поисковыми действиями" с последующим закреплением. По словам спикера, все эти попытки вовремя пресекаются. Волошин отметил, что штурмов на данном направлении даже меньше, чем на других участках южного фронта. Зато враг действует иначе — усилил обстрелы прибрежных территорий. По украинцам запускают иногда по 200-220 FPV-дронов в сутки, сказал военный. Это число — "один из самых высоких показателей вообще по всей линии боевого соприкосновения".

"Если, например, по всей линии боевого соприкосновения за сутки фиксируется там 3000, то каждый 15-й FPV-дрон фиксируется именно здесь на херсонском направлении. [Враг] пытается создать мертвую зону вдоль Днепра, чтобы там не было ни одного уцелевшего здания, ни одного укрытия", — подытожил офицер.

Волошин добавил, что есть "небольшой плацдарм в основной зоне, на одном из островов": о каком именно участке идет речь, спикер не пояснил. Враг пытается "расширить" этот плацдарм, закрепиться и после этого появится возможность стрелять по правому берегу Днепра, слышно на записи "Громадського радіо".

"На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток захватить, взять под контроль один небольшой (сейчас небольшой, а в дальнейшем, возможно, он имеет планы расширить) плацдарм на островной зоне, на одном из островов, и осуществлять с этого плацдарма огневое воздействие на Днепр, на правый берег, на проливы Днепровские", — сказал он.

Среди прочего, у Волошина спросили, возможен ли десант ВС РФ через Днепр. Спикер Сил обороны объяснил, что для такой операции нужно собрать большое количество солдат и специальной техники. На сегодня такого накопления нет, заявил он.

Наступление РФ — что происходит под Херсоном

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 25 апреля, указано, что на Приднепровском направлении за прошедшие сутки зафиксировали три попытки наступления ВС РФ. На карте боевых действий украинское командование показало два направления российских штурмов: рядом с селами Виноградное и Рыбальче на Кинбурнской косе и возле Олешек напротив Херсона.

Наступление РФ — ситуация на Приднепровском направлении по состоянию на 25 апреля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 23 апреля Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ использовали 30-часовое перемирие, объявленное по случаю Пасхи. По его словам, враг перебросил через Крым новые подразделения, которые, вероятно, использует для усиления штурмов на южном отрезке фронта.

Напоминаем, в марте офицер ВСУ подтвердил, что весной 2025 года можно ожидать еще одной волны наступления ВС РФ.