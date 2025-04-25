200 FPV-дронів на добу: ЗС РФ намагаються закріпитися на островах під Херсоном, — ЗСУ

Збройні сили Російської Федерації намагаються наступати на Придніпровському напрямку, щоб закріпитись на островах поруч з Херсоном. За кількістю FPV-дронів, запущених росіянами, напрямок вийшов у лідери по усій лінії боїв. Ворог діє малими штурмовими групами та перетворює прибережні райони у "мертву зону".

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Про ситуацію на Придніпровському напрямку речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі "Громадського радіо".

Представник ЗСУ відповів на питання про спроби форсування Дніпра, які здійснюють підрозділи ЗС РФ. Волошин пояснив, що росіяни для наступу застосовують малі штурмові групи, які займаються не так атаками, як "розвідувально-пошуковими діями" з подальшим закріпленням. Зі слів речника, усі ці спроби вчасно припиняються. Волошин зауважив, що штурмів на даному напрямку навіть менше, ніж на інших ділянках південного фронту. Натомість ворог діє інакше — посилив обстріли прибережних територій. По українцях запускають інколи по 200-220 FPV-дронів на добу, сказав військовий. Це число — "один з найвищих показників взагалі по всій лінії бойового зіткнення".

"Якщо, наприклад, по всій лінії бойового зіткнення за добу фіксується там 3000, то кожен 15-й FPV-дрон фіксується саме тут на херсонському напрямку. [Ворог] намагається створити мертву зону вздовж Дніпра, щоб там не було жодної вцілілої будівлі, жодного укриття", — підсумував офіцер.

Волошин додав, що є "невеликий плацдарм в основній зоні, на одному з островів": про яку саме ділянку ідеться, речник не пояснив. Ворог намагається "розширити" цей плацдарм, закріпитись і після цього з'явиться можливість стріляти по правому берегу Дніпра, чути на записі "Громадського радіо".

"На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб захопити, взяти під контроль один невеликий (зараз невеликий, а, надалі, можливо, він має плани розширити) плацдарм на острівній зоні, на одному з островів, і здійснювати з цього плацдарму вогневий вплив на Дніпро, на правий берег, на протоки Дніпровські", — сказав він.

Серед іншого, у Волошина спитали, чи можливий десант ЗС РФ через Дніпро. Речник Сил оборони пояснив, що для такої операції потрібно зібрати велику кількість солдатів та спеціальної техніки. На сьогодні такого накопичення немає, заявив він.

Наступ РФ — що відбувається під Херсоном

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 25 квітня, вказано, що на Придніпровському напрямку протягом минулої доби зафіксували три спроби наступу ЗС РФ. На карті бойових дій українське командування показало два напрямки російських штурмів: поруч з селами Виноградне та Рибальче на Кінбурнській косі та біля Олешок навпроти Херсона.

Наступ РФ - ситуація на Придніпровському напрямку старном на 25 квітня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 23 квітня Владислав Волошин повідомив, що ЗС РФ використали 30-годинне перемир'я, оголошене з нагоди Великодня. З його слів, ворог перекинув через Крим нові підрозділи, які, ймовірно, використає для посилення штурмів на південному відтинку фронту.

Нагадуємо, у березні офіцер ЗСУ підтвердив, що весною 2025 року можна очікувати ще однієї хвилі наступу ЗС РФ.