Скористались паузою: РФ перекинула сили та наступатиме на Запоріжжя та по Дніпру, — ЗСУ

Російська Федерація скористалась 30-годинним перемир'ям на російсько-українській війні та перекинула нові підрозділи через окупований Крим на південь України. Противник готується наступати й загрожуватиме Запоріжжю та лінії фронту по Дніпру.

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Про можливий наступ РФ речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів агентству "Укрінформ".

Волошин пояснив, що прибуття нових підрозділів ЗС РФ говорить про готовність противника наступати по всьому південному фронту. Речник зауважив, що росіяни активізувались і під Запоріжжям, і вздовж Дніпра. З його слів, на Запорізькому напрямку — посилення штурмів і під Оріховим, і під Гуляйполем, і під Новопавлівкою. На Придніпровському напрямку — атаки під Олешками в Херсонській області. На думку Волошина, росіяни планують діяти малими штурмовими групами й можлива загроза для Запоріжжя.

"Не виключаємо, що буде активізація штурмових дій на Запоріжжі самому, а також ворог збільшить свою активність на Херсонському напрямку. Адже наразі проводить накопичення сил і засобів", — заявив речник.

Водночас сил у ЗС РФ не досить для масштабного наступу, зауважив Волошин. Особливість нової тактики росіян — дія малими групами та застосування легкомоторної техніки. Зокрема, на полі бою часто використовуються мотоцикли, баггі, квадроцикли, які дають можливість швидко рухатись та маневрувати, уточнив український військовий.

"Їх досить важко уражати чи знищувати і вогневими засобами, і дронами, FPV-дронами. Тому ворог досить активно почав їх застосовувати", — процитувало Волошина агентство.

Під час розмови з журналістами речник Сил оборони назвав ділянки фронту, на яких відбуваються атаки ЗС РФ протягом останніх кількох днів. Пролунали назви населених пунктів, яким загрожують росіяни: Привільне, Вільне Поле (Новопавлівський напрямок), Малі Щербаки, Степове, Лепке (під Оріховим). З його слів, противник використав перемир'я, перегрупувався, підтягнув нових штурмовиків і продовжив атакувати українські позиції на півдні.

Наступ РФ — деталі

На карті аналітиків DeepState можна позначити точки наступу РФ, які озвучив Волошин. Бачимо, що орієнтовна довжина лінії фронту на південному напрямку — близько 400 км.

Наступ РФ - яка довжина південної відтинку фронту Фото: DeepState

Зазначимо, 22 квітня глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про продовження наступу РФ у Харківській області. Посадовець пояснив, що ворог намагається прорвати позиції ЗСУ, як попереджав президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тим часом тижнем раніше росЗМІ опублікували позицію так званого "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна щодо нового наступу ЗС РФ. На думку Гіркіна, стан російського війська говорить про те, що наступу одночасно на усіх напрямках у нього не вийде.

Нагадуємо, 23 квітня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів про появу російських підрозділів у одному селі у Донецькій області.