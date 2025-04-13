"Загрузнуть" і "спалять резерви": Гіркін заявив, що новий наступ ЗС РФ провалиться

Колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що у Збройних сил Російської Федерації немає ресурсів для успішного масштабного наступу в Україні.

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Про це Гіркін написав у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що вірить у намір РФ почати новий наступ, але "не на всіх фронтах", оскільки ситуація з особовим складом "не радує".

Російський терорист пригадав російські плани на 2024 рік, вказавши на те, що ЗС РФ "заткнулися" в середині травня і досі залишаються у Вовчанську та під Липцями на Харківщині в положенні "ні туди ні сюди".

За словами Гіркіна, українська розвідка знала про підготовку цього наступу, через що ЗС РФ просто "спалили" чотири корпуси. Він підкреслив, що відтоді нічого не змінилося, і на новий російський наступ чекає той самий результат.

"Ворог ослаб чи осліп? — Не думаю. Мій прогноз — наш наступ "зав'язне" також, як і попередній", — написав терорист.

Гіркін заявив, що РФ не може кинути в бій 3-4 повнокровні армії, необхідні для масштабного наступу. Згідно з його прогнозом, навіть якщо росіянам вдасться просунутися в рамках цього наступу, у "війні на виснаження" це жодної переваги їм не дасть.

Публікація Гіркіна в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 лютого військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що Москва готує затяжну наступальну операцію, яка триватиме від 6 до 9 місяців.

Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю від 9 квітня підтвердив, що російська армія почала наступальні дії на Сумську і Харківську області.