"Завязнут" и "сожгут резервы": Гиркин заявил, что новое наступление ВС РФ провалится

Бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что у Вооруженных сил Российской Федерации нет ресурсов для успешного масштабного наступления в Украине.

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Об этом Гиркин написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что верит в намерение РФ начать новое наступление, но "не на всех фронтах", так как ситуация с личным составом "не радует".

Российский террорист припомнил российские планы на 2024 год, указав на то, что ВС РФ "запнулись" в середине мая и до сих пор остаются в Волчанске и под Липцами в Харьковской области в положении "ни туда, ни сюда".

По словам Гиркина, украинская разведка знала о подготовке этого наступления, из-за чего ВС РФ просто "сожгли" четыре корпуса. Он подчеркнул, что с тех пор ничего не изменилось, и новое российское наступление ждет тот же исход.

"Враг ослабел или ослеп? — Не думаю. Мой прогноз — наше наступление "завязнет" также, как и предыдущее", — написал террорист.

Гиркин заявил, что РФ не может бросить в бой 3-4 полнокровные армии, необходимые для масштабного наступления. Согласно его прогнозу, даже если россиянам удастся продвинуться в рамках этого наступления, в "войне на истощение" это никакого преимущества им не даст.

Публикация Гиркина в Telegram Фото: Скриншот

Напомним, 7 февраля военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что Москва готовит затяжную наступательную операцию, которая продлится от 6 до 9 месяцев.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью от 9 апреля подтвердил, что российская армия начала наступательные действия на Сумскую и Харьковскую области.