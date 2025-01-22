"Цель исправления не достигнута": суд в России отказался досрочно освобождать Игоря Гиркина

В характеристике, которую получил суд, утверждается, что Стрелков не признает свою вину, в содеянном не раскаялся и "не считает труд средством исправления". А также "поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных".

Related video

Суд отказался освободить бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), который приговорен в России к четырем годам колонии за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Причиной такого решения стала негативная характеристика, которую предоставила администрация исправительного учреждения №5 в Кирово-Чепецке. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

В характеристике указано, что Гиркин находится на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию. Он не признает своей вины, не раскаялся в содеянном и "не считает труд средством исправления".

Также утверждается, что Гиркин "поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных". Во время проверки его прикроватной тумбочки были зафиксированы замечания по хранению в ней таблеток, хотя они были назначены врачом и разрешены официально.

Администрация колонии пришла к выводу, что "цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он снова не совершит преступление".

По данным Mash, этого описания было достаточно для судьи, чтобы отказать в замене наказания на более мягкое. Адвокат Гиркина заявил, что это решение будет обжаловано. Следующее ходатайство об условно-досрочном освобождении защита планирует подать летом, когда истечет срок наложенного ранее дисциплинарного взыскания.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что ее муж на положительный исход ходатайства не рассчитывал и от участия в судебном заседании отказался.

Напомним, 25 января 2024 года Московский городской суд приговорил Игоря Гиркина к четырем годам колонии общего режима за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

10 апреля Игорь Гиркин попросил отправить его воевать против Украины. По словам адвоката, одна из воинских частей российской армии на Донбассе готова была принять Гиркина на должность командира взвода.