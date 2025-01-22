"Мета виправлення не досягнута": суд у Росії відмовився достроково звільняти Ігоря Гіркіна

У характеристиці, яку отримав суд, стверджується, що Стрєлков не визнає свою вину, у скоєному не розкаявся і "не вважає працю засобом виправлення". А також "підтримує невизначено налаштовану частину засуджених".

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Суд відмовився звільнити колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який засуджений у Росії до чотирьох років колонії за заклики до здійснення екстремістської діяльності. Причиною такого рішення стала негативна характеристика, яку надала адміністрація виправної установи №5 у Кірово-Чепецьку. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

У характеристиці зазначено, що Гіркін перебуває на профілактичному обліку як особа, яка сповідує екстремістську ідеологію. Він не визнає своєї провини, не розкаявся у скоєному і "не вважає працю засобом виправлення".

Також стверджується, що Гіркін "підтримує невизначено налаштовану частину засуджених". Під час перевірки його приліжкової тумбочки були зафіксовані зауваження щодо зберігання в ній таблеток, хоча вони були призначені лікарем і дозволені офіційно.

Адміністрація колонії дійшла висновку, що "мета виправлення не досягнута і немає впевненості, що він знову не вчинить злочин".

За даними Mash, цього опису було достатньо для судді, щоб відмовити в заміні покарання на більш м'яке. Адвокат Гіркіна заявив, що це рішення буде оскаржене. Наступне клопотання про умовно-дострокове звільнення захист планує подати влітку, коли сплине строк накладеного раніше дисциплінарного стягнення.

Дружина Стрєлкова Мирослава Регінська заявила, що її чоловік на позитивний результат клопотання не розраховував і від участі в судовому засіданні відмовився.

Нагадаємо, 25 січня 2024 року Московський міський суд засудив Ігоря Гіркіна до чотирьох років колонії загального режиму за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".

10 квітня Ігор Гіркін попросив відправити його воювати проти України. За словами адвоката, одна з військових частин російської армії на Донбасі готова була прийняти Гіркіна на посаду командира взводу.