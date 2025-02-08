ВС РФ готовятся к наступательной операции, которая продлится до конца 2025 года, — эксперт

По словам Алексея Гетьмана, само наступление должно начаться ориентировочно в конце марта — начале апреля 2025 года. А сейчас ВС РФ пытаются накопить технику и подготовить войска.

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Интенсивность боевых действий на фронте снизилась не потому, что Вооружённые силы Украины истощили российскую армию, а признак того, что Москва готовит затяжную наступательную операцию, которая продлится от 6 до 9 месяцев. Об этом в комментарии телеканалу FREEDOM заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Главная причина (снижения интенсивности боевых действий, — ред.) — это не истощение российской армии, а все-таки ее подготовка к возможным наступательным действиям весной этого года", — сказал Гетьман.

Он уточнил, что россияне планируют начало наступления ориентировочно на конец марта — начало апреля.

"Они готовят длительную наступательную операцию — они сами говорят, что рассчитывают ее от полугода до 9 месяцев, то есть практически на весь 2025 год. И это несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", — отметил Гетьман.

По его словам, готовясь к наступательной операции, противник пытается подготовить войска, в частности те подразделения, которые понесли большие потери.

Кроме того, ВС РФ хотят накопить технику и привести ее в боевое состояние.

"Верить в то, что мы их так сильно побили, что они не в состоянии проводить дальше боевые действия, было бы очень оптимистичным преувеличением. У них как было более полумиллиона человек на линии фронта, так практически и осталось", — подчеркнул Гетьман.

В то же время эксперт признал, что в конце 2024 года у россиян начался отрицательный баланс не только по технике, но и по живой силе, когда оккупанты теряют больше, чем могут поставить.

"У них идет уменьшение, но им хватит сил и средств для того, чтобы проводить наступательные действия. Именно с этим связано снижение их наступательных действий", — подчеркнул Гетьман.

Напомним, 7 февраля военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что россияне пытаются накопить живую силу, которой будет достаточно для штурма села Удачное Донецкой области, но пока тщетно.

В этот же день аналитики DeepState опровергли оккупацию Торецка, о которой заявило Минобороны РФ.