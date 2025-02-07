На DeepState отрицают оккупацию Торецка: какие районы контролируют ВСУ (карта)

ВС РФ взяли под контроль центральные улицы Торецка, подтвердили аналитики DeepState. Подразделения ВСУ продолжают держать оборону на окраинах, поэтому говорить о полной оккупации преждевременно.

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Украинцам не стоит получать информацию о ситуации на поле боя из российских официальных источников, которые заявили об оккупации Торецка Донецкой области. В городе все еще находятся бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проводят уличные бои. О судьбе города на Донбассе рассказали аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

Сообщение аналитиков о Торецке появилось в сети в 16:17, через несколько часов после заявления Минобороны Российской Федерации (РФ) об оккупации населенного пункта. На DeepState опровергли заявление россиян. Согласно данным аналитиков, в городе продолжаются уличные бои, а ВСУ держат оборону в нескольких кварталах. В заметке перечисляют точки, которые контролируют украинцы:

часть микрорайона Забалка;

кварталы на северных и западных окраинах.

В то же время, ВС РФ полностью контролируют центр города, добавили аналитики. После этого они начали упрекать украинское командование, которое не в полном объеме информирует украинцев о ситуации на фронте. Например, официально Генштаб до сих пор не подтвердил потерю Великой Новоселки и Курахово, отмечается в заметке.

Наступление РФ — ситуация в Торецке

На карте DeepState можно увидеть конфигурацию линии фронта в Торецке. Видим несколько кварталов, не захваченных россиянами, в Забалках (около 0,53 кв. км). На северных и западных окраинах ВСУ контролируют суммарно около 3,7 кв. км. Общая площадь города — 62 кв. км, то есть ВС РФ — на 94% территории. Последние изменения, обозначенные аналитиками, произошли 25-26 января — враг прошел сотню метров на севере.

Наступление РФ — карта линии боев в Торецке 6 февраля Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 7 февраля сообщил, что ВС РФ на Торецком направлении провели восемь штурмов и запустили девять авиабомб. Наибольшее количество атак врага — под Покровском (17).

Отметим, 7 февраля Минобороны РФ заявило о якобы оккупации Торецка. Российское командование отчиталось, что на город, в котором до вторжения жило 20 тыс. человек, наступали три бригады российской армии (1-я, 9-я, 132-я). Между тем бойцы подразделений "Хищник" и "Эней" ВСУ в этот же день рассказали, как украинские военные взорвали оккупантов, которые пробрались внутрь дома.

Ранее Фокус писал о том, каким образом подразделения РФ пробираются в Торецк. Спикер ОСГВ "Хортица" рассказал, что враг засылает диверсантов, которые переодеваются в гражданское и пробирается в тыл. После этого россияне ставят мины и ждут подхода основных сил, добавил представитель командования. По состоянию на 27 января в городе находились еще 70 жителей, заявил на "Суспільне" начальник МВА Василий Чинчик.

Напоминаем, утром 7 февраля аналитики DeepState рассказали о продвижении россиян на Покровском направлении.