Устроили масштабный "бадабум": бойцы "Хищника" провели контрдиверсионную операцию в Торецке (видео)

Оккупанты разместились в жилых домах украинцев в Торецке. Бойцы полиции заложили взрывные "сюрпризы" в местах скопления оккупантов.

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В Донецкой области бойцы бригады "Хищник" и батальона "Эней" Департамента патрульной полиции Украины пробрались к домам, где разместились в Торецке россияне и устроили им масштабный взрыв. Об этом сообщили в телеграм-канале бригады "Хищник".

Бойцы провели молниеносную спецоперацию. Они пробрались к позициям ВС РФ, заложили там взрывчатку и взорвали.

"Ворвались в укрепления врага, оставив ему минимум времени на реакцию. Заложили взрывные "сюрпризы" в местах скопления оккупантов. Результат? Мощный "бадабум", который перечеркнул планы россиян использовать эти дома как базу для своих диверсионных групп", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах, снятых нагрудными камерами видно, как бойцы подъехали, высадились из бронеавтомобиля, пробрались к позициям россиян и быстро поехали обратно. Далее заложенная взрывчатка сдетонировала.

Напомним, что 7 февраля сообщалось, что "Шахта "Торецкая" стала для оккупантов настоящим бермудским треугольником. Идет туда много врагов на штурм украинских позиций, а возвращаются оттуда единицы.

Также 7 февраля сообщалось, что ВСУ продвинулись в Курской области РФ продвинулись на пять километров вглубь. Геолокационные кадры подтверждают, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Махновки, на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь.