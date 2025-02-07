Влаштували масштабний "бадабум": бійці "Хижака" провели контрдиверсійну операцію у Торецьку (відео)

Окупанти розмістилися в житлових будинках українців у Торецьку. Бійці поліції заклали вибухові "сюрпризи" у місцях скупчення окупантів.

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На Донеччині бійці бригади Хижак" та батальйону "Еней" Департаменту патрульної поліції України пробралися до будинків, де розмістилися в Торецьку росіяни і влаштували їм масштабний вибух. Про це повідомили в телеграм-каналі бригади "Хижак".

Бійці провели блискавичну спецоперацію. Вони пробралися до позицій ЗС РФ, заклали там вибухівку і підірвали.

"Увірвалися до укріплень ворога, залишивши йому мінімум часу на реакцію. Заклали вибухові "сюрпризи" у місцях скупчення окупантів. Результат? Потужний "бадабум", який перекреслив плани росіян використовувати ці будинки як базу для своїх диверсійних груп", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах, зафільмованих нагрудними камерами видно, як бійці під'їхали, висадилися з бронеавтомобіля, пробралися до позицій росіян і швидко поїхали назад. Далі закладена вибухівка здетонувала.

Нагадаємо, що 7 лютого повідомлялося, що "Шахта "Торецька" стала для окупантів справжнім бермудським трикутником. Йде туди багато ворогів на штурм українських позицій, а повертаються звідти одиниці.

Також 7 лютого повідомлялося, що ЗСУ просунулись у Курській області РФ просунулись на п’ять кілометрів вглиб. Геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили просунулися на південний захід від Махнівки, на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь.