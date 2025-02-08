"Вынуждены сдаваться": военный рассказал о ситуации в Удачном в Донецкой области

Россияне пытаются накопить живую силу, которой будет достаточно для штурма Удачного, но пока тщетно. В селе Терны Донецкой области ВС РФ удалось взять в плен нескольких украинских военных.

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Вооруженные силы Украины держат оборону в поселке Удачное Покровского района Донецкой области, а военные ВС РФ, которые добираются до передовых украинских позиций в этом населенном пункте, вынуждены сдаваться в плен. Об этом заявил боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"В н.п Удачное наши ребята держат оборону, пи*а*ы не оставляют попыток накопить живую силу для штурма, но до точки накопления не доходят", — написал "Осман".

Удачное на карте Фото: Скриншот

По его словам, россиянам приходится сдаваться в плен, если кому-то из них удается добраться до передовых украинских позиций.

"Пи*а*ы, которым все же удается долезть до передовых позиций, вынуждены сдаваться, или дохнуть", — подчеркнул военный.

Боевые действия в селе Терны Донецкой области

В то же время другой боец — лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" — рассказал о ситуации в селе Терны Краматорского района Донецкой области.

"Тяжелая ситуация в самих Тернах, в которых наши ребята еще держат небольшую часть подвалов населенного пункта", — написал "Алекс"

Он уточнил, что самого села уже давно не существует, а осталась лишь груда кирпича и подвал.

"Вокруг села фактически замкнутое кольцо зайти туда сейчас никто не может", — отметил военный.

Терны на карте Фото: Скриншот

По его словам, россиянам удалось взять в плен несколько бойцов ВСУ.

"Также им недавно удалось высадиться в районе церкви в количестве 10 человек и занять немалые подвальные помещения", — отметил "Алекс".

Напомним, 28 января военнослужащий с позывным "Мучный" заявил, что враг активно атакует в районе поселка Удачное.

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