"Змушені здаватись": військовий розповів про ситуацію в Удачному на Донеччині

Росіяни намагаються накопичити живу силу, якої буде достатньо для штурму Удачного, але поки що марно. В селі Терни на Донеччині ЗС РФ вдалось взяти у полон кількох українських військових.

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Збройні сили України тримають оборону у селищі Удачне Покровського району Донецької області, а військові ЗС РФ, які дістаються передових українських позицій у цьому населеному пункті, змушені здаватись у полон. Про це заявив боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"В н.п Удачне наші хлопці тримають оборону, пі*а*и не полишають спроб накопичити живу силу для штурму, але до точки накопичення не доходять", — написав "Осман".

Удачне на мапі Фото: Скриншот

За його словами, росіянам доводиться здаватись у полон, якщо комусь з них вдається дістатись передових українських позицій.

"Пі*а*и, яким все таки вдається долізти до передових позицій, змушені здаватися, або дохнути", — наголосив військовий.

Бойові дії в селі Терни Донецької області

Водночас інший боєць — лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" — розповів про ситуацію у селі Терни Краматорського району Донецької області.

"Важка ситуація в самих Тернах, в яких наші хлопці ще тримають невелику частину підвалів населеного пункту", — написав "Алекс"

Він уточнив, що самого села вже давно не існує, а залишилась лише груда цегли та підвалі.

"Навколо села фактично замкнуте кільце зайти туди зараз ніхто не може", — зазначив військовий.

Терни на мапі Фото: Скриншот

За його словами, росіянам вдалося взяти в полон декілька бійців ЗСУ.

"Також їм нещодавно вдалося висадитись в районі церкви у кількості 10 чоловік та зайняти чималі підвальні приміщення", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, 28 січня військовослужбовець з позивним "Мучний" заявив, що ворог активно атакує в районі селища Удачне.

7 лютого аналітики DeepState заперечили окупацію Торецька, про яку заявило Міноборони РФ.