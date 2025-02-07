Російські війська просунулися під Покровськом у Донецькій області: деталі від DeepState

Армія країни-агресора просунулася у Дачному та Успенівці. Такі висновки зробили аналітики каналу DeepState.

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Армія Росії просунулася у двох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляють аналітики каналу DeepState.

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Як зазначається, ворог просунувся в селах Дачне Курахівської міської громади Покровського району та Успенівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Район Дачного Фото: скріншот

Район Успенівки Фото: скріншот

Ситуація на фронті

Водночас український військовий з позивним "Мучной" повідомляв, що у районах міжріччя Солона та Вовча наразі без особливих просувань противника. Тривають бої за Успенівку, під час яких представники російської армії, за словами бійця ЗСУ, "лягають пачками".

Фото: скріншот

До того ж, зазначив боєць, вперше за весь час є позитивні моменти та зміни на деяких відтинках фронту, адже з боку Сил оборони є невеликі атаки у бік Надеждинки.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", своєю чергою, описує ситуацію, яка склалася на Курахівському напрямку. За його словами, в районі Андріївки лінія бойового зіткнення проходить по східному краю села. Підходи до нього ворог не контролює, й оборона тут нагадує якийсь "багатошаровий пиріг".

Фото: скріншот

Водночас на півдні та південному заході від Дачного ворог намагається просочитись між бойовими порядками українських захисників та підійти якомога ближче до траси.

Інформація від Генштабу ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі української армії минулої доби на Покровському напрямку бійці ЗСУ зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Загалом вчора на фронті було зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що за 6 лютого ЗСУ пройшли у Курській області РФ на п’ять кілометрів вглиб. Водночас у Міноборони РФ запевнили, що відбили атаку українських сил.

Своєю чергою військкор Богдан Мірошников розповідав про "справжній бермудський трикутник" на Торецькому напрямку, де російська армія "губить" своїх солдатів, але вперто туди повертається.