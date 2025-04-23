"Встановили ганчірку і закріплюються": ЗС РФ захопили населений пункт на Донеччині

ЗС РФ на Донеччині захопили село Суха Балка і встановили триколор на будівлі місцевої школи. Вони також почали закріплюватися на нових позиціях.

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Про це в своєму телеграм-каналі 23 квітня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Костянтинівський напрямок. Ворог встановив ганчірку у північній частині населеного пункту Суха Балка, на будівлі дошкільного закладу. Тим самим підтверджуючи повний контроль цього села, зараз вони закріплюються та займають нові позиції. Спостерігається велика активність дронів на оптиці які перетворюють наші позиції у мотлох", — розповів він.

Також за його інформацією, ЗС РФ почали розвивати успіх у бік Старої Миколаївки. Вони наблизилися до села з півдня і намагаються рухатися вздовж місцевого ставка у бік Романівки.

"Так само, почали давити в районі Тарасівки, мені здається, що скоро це село теж може перейти під контроль р*сні, так як їм зараз важливо підтягувати фланги, щоб в одноманітному порядку рухатися у бік Костянтинівки", — зауважив "Мучной".

У Генштабі ЗСУ 23 квітня повідомляли, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили штурмові дії агресора в у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

Нагадаємо, що попри те, що темпи просування РФ у квітні зменшилися, втрати серед особового складу у росіян зросли. За 3-й тиждень квітня ЗС РФ втратили 7 740 бійців і це попри так зване "Великоднє перемир'я".