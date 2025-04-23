"Установили тряпку и закрепляются": ВС РФ захватили населенный пункт в Донецкой области

ВС РФ в Донецкой области захватили село Сухая Балка и установили триколор на здании местной школы. Они также начали закрепляться на новых позициях.

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Об этом в своем телеграм-канале 23 апреля сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Константиновское направление. Враг установил тряпку в северной части населенного пункта Сухая Балка, на здании дошкольного учреждения. Тем самым подтверждая полный контроль этого села, сейчас они закрепляются и занимают новые позиции. Наблюдается большая активность дронов на оптике, которые превращают наши позиции в хлам", — рассказал он.

Также по его информации, ВС РФ начали развивать успех в сторону Старой Николаевки. Они приблизились к селу с юга и пытаются двигаться вдоль местного пруда в сторону Романовки.

"Так же, начали давить в районе Тарасовки, мне кажется, что скоро это село тоже может перейти под контроль р*сни, так как им сейчас важно подтягивать фланги, чтобы в однообразном порядке двигаться в сторону Константиновки", — заметил "Мучной".

В Генштабе ВСУ 23 апреля сообщали, что на Покровском направлении Силы обороны остановили штурмовые действия агрессора в в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

Напомним, что несмотря на то, что темпы продвижения РФ в апреле уменьшились, потери среди личного состава у россиян выросли. За 3-ю неделю апреля ВС РФ потеряли 7 740 бойцов и это несмотря на так называемое "Пасхальное перемирие".