192 тела на 1 кв км: стало известно, сколько территории Украины и какими жертвами РФ захватила в апреле

Несмотря на то, что темпы продвижения РФ в апреле уменьшились, потери среди личного состава у россиян выросли. За 3-ю неделю апреля ВС РФ потеряли 7 740 бойцов и это несмотря на так называемое "Пасхальное перемирие".

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Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его информации, за 3-ю неделю апреля 2025 года российские оккупационные войска захватили +39 км² территории Украины, и эти темпы продолжают оставаться одними из самых низких, начиная с 1 квартала 2024 года.

При этом потери личного состава ВС РФ за 3-ю неделю апреля составляют 7 740. Это ниже показателей 1-й и 2-й недель, что было обусловлено "Пасхальным перемирием".

"Иными словами, на 1 км² украинской земли на третьей неделе апреля ВС РФ клали по 198 тел оккупантов. На 1-й неделе соотношение было 366 тела/1 км², а на 2-й неделе — 259 тела/1 км². Как видим, коррекция имеет тенденцию к резкому снижению пропорции. Суммарно, за 3 недели апреля, пропорция составляет 192 тела/1 км². В свою очередь, пропорция потерь продолжает расти как в помесячном, так и поквартальном сравнении", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в прошлом году средний показатель потерь россиян в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025 года — 148/1 км². В марте пропорция составляла 304 тела/1 км².

"По состоянию на сегодня, с начала 2025 года ВС РФ захватили 780 км² территории Украины, понеся потери в 153 310 тел, или 196 тела/1 км², что выше показателей 2024 года. Однако, даже с учетом месячной коррекции, потери российских оккупационных войск вполне могут превысить показатель не только января 2025 года, но при определенных обстоятельствах и марта", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что Украинские военные с помощью зенитного дрона уничтожили самый дорогой разведывательный беспилотник РФ под названием "Мерлин-ВР".