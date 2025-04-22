ВСУ поразили редкий российский дрон "Форпост" за $7 млн: чем он опасен (видео)
Силы обороны Украины атаковали ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" Вооруженных сил Российской Федерации с помощью зенитного дрона на высоте 4 километров.
Видео атаки было опубликовано в Telegram-канале командира 414-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины "Птицы Мадяра". Он отметил, что российский дрон стоимостью 7 миллионов долларов поразили воины подразделения "Топота ПМ".
"Перехватом РЛС зафиксировано, что подбитому удалось спланировать за поребрик. Замечательно бы было пополнить нашу коллекцию экзотической тушкой. Но носить управляемые авиабомбы в ближайшее время он не будет", — говорится в публикации.
Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что этот большой БПЛА не любит рисковать, летая высоко и подальше от фронтов, поэтому случай действительно прецедентный.
Что известно о дроне "Форпост"
БПЛА "Форпост" — это российская версия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации собирает с 2012 года по официальной лицензии. Конструкторы вооружили дрон двумя небольшими ракетами, способными уничтожать одиночные наземные цели, такие как боевая техника и комплексы ПВО.
Россияне утверждают, что ВС РФ используют "Форпост" для поиска техники и позиций ВСУ. Дрон оснащен мощной камерой и тепловизором, которые замечают объекты с 8 километров. БПЛА может подсветить цели лазером для наведения артиллерии или самостоятельно запустить ракеты.
В 2024 году разработчики завили, что увеличили время работы беспилотника "Форпост", а также расширили его функционал.