ВСУ поразили редкий российский дрон "Форпост" за $7 млн: чем он опасен (видео)

Силы обороны Украины атаковали ударно-разведывательный беспилотник "Форпост" Вооруженных сил Российской Федерации с помощью зенитного дрона на высоте 4 километров.

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Видео атаки было опубликовано в Telegram-канале командира 414-й отдельной бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины "Птицы Мадяра". Он отметил, что российский дрон стоимостью 7 миллионов долларов поразили воины подразделения "Топота ПМ".

Дрон ВСУ атаковал БПЛА "Форпост"

"Перехватом РЛС зафиксировано, что подбитому удалось спланировать за поребрик. Замечательно бы было пополнить нашу коллекцию экзотической тушкой. Но носить управляемые авиабомбы в ближайшее время он не будет", — говорится в публикации.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что этот большой БПЛА не любит рисковать, летая высоко и подальше от фронтов, поэтому случай действительно прецедентный.

Что известно о дроне "Форпост"

БПЛА "Форпост" — это российская версия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации собирает с 2012 года по официальной лицензии. Конструкторы вооружили дрон двумя небольшими ракетами, способными уничтожать одиночные наземные цели, такие как боевая техника и комплексы ПВО.

Россияне утверждают, что ВС РФ используют "Форпост" для поиска техники и позиций ВСУ. Дрон оснащен мощной камерой и тепловизором, которые замечают объекты с 8 километров. БПЛА может подсветить цели лазером для наведения артиллерии или самостоятельно запустить ракеты.

В 2024 году разработчики завили, что увеличили время работы беспилотника "Форпост", а также расширили его функционал.