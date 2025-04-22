ЗСУ уразили рідкісний російський дрон "Форпост" за $7 млн: чим він небезпечний (відео)

Сили оборони України атакували ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост" Збройних сил Російської Федерації за допомогою зенітного дрона на висоті 4 кілометрів.

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Відео атаки було опубліковано в Telegram-каналі командира 414-ї окремої бригади безпілотних систем Збройних сил України "Птиці Мадяра". Він зазначив, що російський дрон вартістю 7 мільйонів доларів вразили воїни підрозділу "Топоту ПМ".

Дрон ЗСУ атакував БПЛА "Форпост"

"Перехопленням РЛС зафіксовано, що підбитому вдалося спланувати за поребрик. Чудово б було поповнити нашу колекцію екзотичною тушкою. Але носити керовані авіабомби найближчим часом він не буде", — йдеться в публікації.

Український фахівець із радіотехнологій Сергій Безкрестнов зазначив, що цей великий БПЛА не любить ризикувати, літаючи високо і подалі від фронтів, тому випадок справді прецедентний.

Що відомо про дрон "Форпост"

БПЛА "Форпост" — це російська версія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації збирає з 2012 року за офіційною ліцензією. Конструктори озброїли дрон двома невеликими ракетами, здатними знищувати поодинокі наземні цілі, як-от бойова техніка та комплекси ППО.

Росіяни стверджують, що ЗС РФ використовують "Форпост" для пошуку техніки і позицій ЗСУ. Дрон оснащений потужною камерою і тепловізором, які помічають об'єкти з 8 кілометрів. БПЛА може підсвітити цілі лазером для наведення артилерії або самостійно запустити ракети.

У 2024 році розробники завили, що збільшили час роботи безпілотника "Форпост", а також розширили його функціонал.