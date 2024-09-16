Додали РЕР, лазери та нову зброю: як росіяни допрацювали свій дрон "Форпост"

Розробники збільшили час роботи безпілотника "Форпост", а також розширили його функціонал, стверджують у РФ.

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У Російській Федерації модернізували розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати "Форпост". Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на представника Уральського заводу цивільної авіації (УЗЦА).

Розробник "Форпоста" стверджує, що безпілотник створювався для застосування в зонах, де немає високоорганізованої системи ППО. Він заявив, що зараз триває робота з поліпшення конструкції апарата і додавання нових корисних навантажень.

Російський експерт у галузі безпілотної авіації Денис Федутінов у коментарі агентству додав, що один із напрямів модернізації "Форпосту" — збільшення тривалості польоту, щоб БПЛА міг довше працювати і базуватися на більш віддалених аеродромах. Він також заявив, що розробники розширили функціонал дрона.

За словами співрозмовника видання, раніше "Форпост" використовувався тільки для ведення розвідки за допомогою високоякісної бортової оптико-електронної системи спостереження. Однак нові версії БПЛА також отримали можливості радіолокаційної та радіотехнічної розвідки, а також лазерний далекомір-цілевказувач для використання у зв'язці з високоточною зброєю.

Російський експерт стверджує, що "Форпост" тепер має "безпосередньо завдавати ударів по виявлених цілях власними авіаційними засобами ураження, які спеціально були створені для БПЛА".

Нагадаємо, "Форпост" — це російська версія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації збирає в місті Єкатеринбург. Спочатку росіяни виготовляли тільки розвідувальні моделі "Форпост-Р", а потім запустили виробництво розвідувально-ударної версії "Форпост-РУ", озброєну двома невеликими ракетами.

У квітні цього року Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зенітна ракетна Одеська бригада знищила російський ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" в акваторії Чорного моря. Орієнтовна вартість цього апарату — 6-7,5 млн доларів США.