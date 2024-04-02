ЗСУ збили російський БПЛА "Форпост": шпигував біля Одеси, але міг вдарити ракетами

Дуже дорогі ударно-розвідувальні БПЛА "Форпост" під час повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ збивали переважно над Одесою. У 2015 році їх вдавалося уразити в зоні АТО.

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Вдень 01 квітня 2024 року зенітної ракетна Одеська бригада знищила російський ударно-розвідувальний БПЛА "Форпост" в акваторії Чорного моря. Про це повідомили повітряні сили України у своєму офіційному Telegram-каналі.

Подробиці знешкодження російського розвідувального безпілотника розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Він зазначає, що подібні цілі вкрай рідко вдається уразити. За словами речника, подібні безпілотники трапляються нечасто. Орієнтовна вартість "Форпоста" — 6-7,5 млн доларів США.

"Нам все ж таки вдалося уразити один з найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударних типу "Форпост" — це російський БПЛА. Це досить незвичайна ціль, але все ж таки нам вдалося його знищити" — розповів Євлаш.

Речник ПС ЗСУ вказав, що такий дрон може багато різного озброєння та виконувати бойові завдання протягом тривалого часу. За його словами, безпілотник нагадує Байрактар — досить великий, може здійснювати як розвідувальні функції, так і уражати ракетами цілі на землі.

Основою для моделі дрона став ізраїльський БПЛА Searcher Mk II. У базовій версії "Форпост" здатний проводити розвідку на висоті до 5 км протягом 16 годин. Радіус дії складає 400 км. На озброєнні росіян перебувають дві версії "Форпосту". Спочатку безпілотник задумувався виключно розвідувальним ("Форпост-Р"), проте створили також ударну модель ("Форпост-РУ").

Головні характеристики БПЛА "Форпост"

Максимальна злітна вага — 500 кг;

Вага корисного навантаження — до 100 кг;

Крейсерська швидкість — до 180 км/год;

Тривалість польоту — до 18 год;

Максимальна висота — 6 км;

Радіус дії зв'язку — 350 км;

Розмах крила — 9,1 м;

Довжина — 6 м.

Нагадаємо, безпілотники "Форпост", хоча й нечасто зустрічаються, але знаходяться на службі ЗС РФ з 2012 року. Ці дрони виготовляє "Уральський завод цивільної авіації" за ізраїльською ліцензією. Повідомлялося про збиття "Форпосту" у зоні АТО у 2015 році. За час вторгнення росії це був другий подібний дрон. Попри бойові функції, його головне використання — розвідка або наведення артилерії та ракет.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці безпілотники уражали головним чином на території Одеської області та над Чорним морем. 2 травня 2023 року військові зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ збили "Форпост" біля Одеси. Також було повідомлення про збиття наприкінці липня цього ж року. 21 грудня 2023 року українські військові збили три російські безпілотники типу "Форпост" і "Ланцет-3". повідомлялося про збиття й у вересні 2023 року.

Поряд з "Форпостами" в Одеській області шпигують й інші російські дрони. Російські окупанти стали часто використовувати БПЛА Supercam для розвідки в регіоні. Нова модель Supercam S350 здатний вести розвідку на відстані до 100 км. Подібні БПЛА раніше застосовувалися на східному фронті та додали неприємностей ЗСУ через здатність до глибокої розвідки. Зараз їх активно почали запускати й над Одесою.