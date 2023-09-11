Поблизу Зміїного Сили оборони збили ворожий дрон "Форпост" вартістю чверть мільярда гривень

Багатофункціональний БпЛА використовують для розвідки та щоб завдавати ударів за допомогою ракет.

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В Одеській області в районі острова Зміїний сили ППО збили ворожий дрон "Форпост". Це багатофункціональний безпілотник, здатний до ведення розвідки та підсвічування цілей лазером для високоточних боєприпасів. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Безпілотник може проводити розвідку і перебувати в польоті до 18 годин та подолати відстань до 250 км. У новій версії ці показники збільшилися до 350 км.

"Після модернізації на БпЛА цього типу з’явився й оновлений канал зв’язку, також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу. "Форпост" – багатофункціональний дрон, вартість якого близько 6 млн доларів (блипонад 225 тис грн)", — йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Характеристики дрона "Форпост" (після модифікації):

довжина: 6 м;

розмах крила: 9,1 м;

максимальна злітна вага: 500 кг;

вага корисного навантаження: до 100 кг;

крейсерська швидкість: до 180 км/год;

тривалість польоту: до 18 год;

максимальна висота: 5 км;

радіус дії зв'язку: 450 км.

Дрон "Форпост" є російською версією ізраїльського безпілотника Searcher Mk II. Спочатку росіяни виготовляли лише розвідувальні моделі "Форпост-Р", а потім запустили виробництво розвідувально-ударної версії "Форпост-РУ". Дрон озброїли 2 невеликими ракетами, здатними знищувати поодинокі наземні цілі, такі як бойова техніка та комплекси ППО.

Нагадаємо, що міноборони РФ показало роботу дрону "Форпост", озброєного бомбами КАБ-20С. Відомство показало підготовку та зліт безпілотника, який ЗС РФ використовують для ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили бойовий дрон Hunter Killer 20. Технічні характеристики БпЛА дають йому змогу без особливих труднощів долетіти до Москви для виконання бойових завдань. Він може обходити систему ППО РФ та майже невразливий для радіоелектронних перешкод.