Міноборони РФ показало роботу дрону "Форпост", озброєного бомбами КАБ-20С (відео)

Як стверджують росіяни, БПЛА допоміг виявити українську техніку під час маршу.

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Російські війська використовують на війні в Україні ударно-розвідувальні безпілотники "Форпост". Міністерство оборони РФ 31 березня опублікувало в Telegram відео, як дрон застосовують Військово-космічні сили РФ.

Відомство показало підготовку та зліт безпілотника "Форпост", який ЗС РФ використовують для ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів. Як можна помітити у ролику, дрон може нести дві керовані бомби КАБ-20С, щоб скидати на позиції ЗСУ.

У Міноборони РФ стверджують, що команда БПЛА "Форпост" виявила з повітря колону військової техніки ЗСУ під час маршу, а потім передала координати на пункт управління, щоб по ній завдали удару "високого озброєння". У ролику показали одного з операторів за пультом станції управління, а також запис із тепловізійної камери дрона, але саму техніку роздивитися не можна — навіть після сильного наближення.

Дрон "Форпост" або "Иноходец" (експортна версія) — це російська копія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації робить за ліцензією з 2012 року. Спочатку існували окремо розвідувальна та ударна версія цього БПЛА, але у 2021 році росіяни представили гібридний "Форпост-РУ", озброєний керованими бомбами та ракетами. Вартість такого літального апарату оцінюють приблизно $7 млн.

Характеристики дрона "Форпост"

Довжина: 6 м

Розмах крила: 9,1 м

Максимальна злітна вага: 500 кг

Вага корисного навантаження: до 100 кг

Крейсерська швидкість: до 180 км/год

Тривалість польоту: до 18 год.

Максимальна висота: 5 км

Радіус дії зв'язку: 450 км.

Дрони "Форпост" шукають техніку та позиції ЗСУ, вказують їх координати, підсвічують цілі лазером та коригують вогонь артилерії. Вони також можуть самостійно запускати ракети та скидати бомби.

Українські військові вміють збивати російські дрони "Форпост". Один із них захисникам вдалося знищити 27 липня на Миколаївщині за допомогою зенітно-ракетного комплексу. Ймовірно, що БПЛА вів розвідку для завдання ударів в подальшому.

Одинадцятого січня дрон "Форпост" впав у російському селищі Північний Білгородської області. Безпілотник упав на лінію електропередач разом із бомбою КАБ-20С, яка не вибухнула.