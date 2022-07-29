ЗСУ успішно збивають російські дрони "Форпост" за $7,5 млн: що про них відомо (відео)

БПЛА призначені для ведення розвідки, лазерної вказівки цілей і запуску ракет. Вони випускаються за ізраїльською ліцензією.

Збройні сили України збили вже щонайменше третій дорогий російський дрон під назвою "Форпост". Фокус зібрав докладну інформацію про характеристики цього безпілотника та з'ясував, чим він небезпечний.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 27 липня дрон "Форпост" проводив у Миколаївській області розвідку з метою подальшої атаки. Зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ вчасно помітив ворожий апарат і збив його влучним попаданням.

Як пишуть російські ЗМІ, безпілотники "Форпост" займаються в Україні пошуком об'єктів і техніки ЗСУ, допомагають атакувати їх, підсвічуючи цілі лазером, або самі запускають ракети за цілями. Модуль із потужною камерою і тепловізором дозволяє операторам помічати танки й інші цілі такого ж розміру на відстані до 8 км. У березні офіційний представник Міноборони Росії Ігор Конашенков заявив, що модель "Форпост-РУ" вразив радіолокатор підсвічування та наведення зенітно-ракетного комплексу С-300 української армії за 60 км від Києва.

Дрон "Форпост" — деталі про пристрій

"Форпост" — це версія ізраїльського дрону середньої дальності Searcher Mk II від Israel Aerospace Industries, який Росія з 2012 року виготовляє за ліцензією на Уральському заводі цивільної авіації в місті Єкатеринбург. Одна одиниця коштує країні-агресору приблизно $7,5 млн за умови, що вона збирається з оригінальних комплектуючих, як передбачає угода з розробником.

На озброєнні росіян перебувають дві версії "Форпосту". Спочатку безпілотник замислювався виключно розвідувальним ("Форпост-Р"), проте створили також ударну модель ("Форпост-РУ"), яку вперше представили на форумі "Армія-2021". Під крилами БПЛА розмістили дві маленькі ракети, призначені знищення одиночних наземних цілей.

[ + – ] Дрон "Форпост-Р"

Основні характеристики дрону "Форпост":

Максимальна злітна вага: 500 кг

Вага корисного навантаження: до 100 кг

Крейсерська швидкість: до 180 км/год

Тривалість польоту: до 18 год

Максимальна висота: 6 км

Радіус дії зв'язку: 350 км

Розмах крила: 9,1 м

Довжина: 6 м

Як пишуть "Вести", у 2019 році Росія провела безпілотнику "імпортозаміщення", внаслідок чого він відрізняється від Searcher Mk II. У "Форпостах" німецькі двигуни Limbach L550 на 50 к. с. замінили потужнішими російськими АПД-85 (85 к.с). При цьому маса апарату збільшилась на 50 кг, а максимальна висота польоту зменшилася приблизно на кілометр. Крім того, встановили нову лінію захищеного зв'язку, що збільшило радіус дії на 100 км.

Перше повідомлення про збитий "Форпост" з'явилося 2 травня 2022 року. Бійці зенітно-ракетного підрозділу ЗСУ збили російський дрон на Одещині. 1 липня українські військові збили ще один "Форпост" уже на Миколаївщині. Як заявили в повітряному командуванні "Південь", БПЛА шукав мету для атаки.

Нещодавно стало відомо, що війська України збили російський дрон-розвідник "Елерон", теж під Миколаєвом. Така машина коштує близько $100 тисяч, вона може спостерігати в радіусі 25 км від оператора або записувати відео, якщо зв'язок обривається.