ЗСУ збили БПЛА "Форпост", який виготовляється за ізраїльською ліцензією

Українські військові збили безпілотник, який здатний вести розвідку в радіусі 400 км, перебуваючи у повітрі до 16 години.

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Бійці зенітно-ракетного підрозділу Збройних сил України збили БПЛА "Форпост" ЗС РФ на Одещині. Про це повідомляє командування ВПС України.

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2 травня військові із зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" — це ліцензійна версія ізраїльського Searcher Mk II. У базовій версії БПЛА здатний проводити розвідку на висоті до 5 км протягом 16 годин. Радіус дії складає 400 км.

Російський аналог виробляють на Уральському заводі цивільної авіації з 2012 року. Вартість одного безпілотника близько 7,5 млн. доларів (приблизно 225 млн. гривень).

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, з моменту вторгнення російська армія втратила 271 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, бригада імені князя Острозького знищила склад боєприпасів російської армії мінометним вогнем.

Раніше повідомлялося, що США розробили дрон-камікадзе під вимоги української армії.