Бригада князя Острозького знищила склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Як розповіли українські військові — на опублікованих кадрах представлено роботу мінометників, які лише недавно поповнили лави бригади.

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Українські військові ліквідували склад боєприпасів російських солдатів, повідомляється на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького у Facebook.

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На опублікованому відео показано роботу мінометного розрахунку військових 30-ї ОМБр, бійці якої діють у Донецькій області.

"Це майстерна робота мінометників, які між іншим тільки недавно поповнили ряди бригади. Тепер у "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових. Ось так феєрично та яскраво горить БК окупантів", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Робота мінометного розрахунку 30 ОМБр в Донецькій області

При цьому в публікації не зазначається, де саме відбулося ураження цілей військових РФ.

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