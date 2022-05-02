У Пермі стався вибух на заводі-виробнику зарядів до РСЗВ "Град" та "Смерч" (фото, відео)

У момент вибуху три робітниці чистили вже запаковані вироби. Одна загинула на місці, а друга — по дорозі до лікарні. Водночас керівництво намагається заспокоювати людей та каже, що приводів для паніки немає.

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У російському місті Перм загорілася продукція на пороховому заводі, загинули двоє робітників, ще одного доставили до лікарні. Про це повідомила 2 травня держінспекція праці з Пермського краю.

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Надзвичайна подія сталася увечері 1 травня на дільниці №12 з виробництва пластмаси. В інспекції уточнили, що на місці загоряння загинув один співробітник, пізніше ще один помер у лікарні.

Причини та обставини події встановлюють, йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про несподіваний шум, від якого затремтіли вікна. Люди бачили стовп густого диму, що виходив із території порохового заводу.

[ + – ] Через вибух одна з робітниць загинула на місці, а друга – по дорозі до лікарні

Керівництво підприємства, спілкуючись із журналістами, повідомило, що проходили планові випробування, приводів для паніки немає. Редакція "Ехо Перми" знайшла людину, яка стверджує, що там загинула її родичка.

"Вчора на пороховому заводі був вибух. Там загинула моя хрещена мама, причому одна з перших. Друга постраждала померла прямо в лікарні, третя — перебуває в реанімації, зараз за її життя борються лікарі", — розповіла дівчина.

МНС про Перм зазначило, що за пожежну безпеку Пермського порохового заводу відповідає спеціалізоване управління №34.

Видання пише, що 28 січня минулого року також була пожежа на цьому заводі. Тоді горів склад зі спецпродукцією та постраждало троє чоловіків 30, 49 та 48 років, одного поклали в реанімацію.

Співрозмовники газети "Комерсант" кажуть, що три співробітниці підприємства готували до відправки вже упаковані спецвироби та очищали їх із зовнішнього боку. Через пожежу одна з робітниць загинула на місці, а друга — на шляху до лікарні. Третя з опіками 99% поверхні тіла перебуває в реанімації.

Пермський пороховий завод — що це за підприємство

Пермський пороховий завод виготовляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" та комплексів ППО.

На цьому ж заводі виробляють стартово-розгінні щаблі крилатих ракет морського базування, зокрема тих, що стартують з підводних човнів, протикорабельних систем класу "повітря-поверхня", заряди до систем ближнього бою та артилерійського пострілу з танків та самохідних установок, сферичні порохи (автомати, кулемети) та продукцію цивільного призначення (лакофарбові та оздоблювальні матеріали, поліуретани).

Зазначимо, що вночі, 2 травня, жителі прикордонного з Україною російського Бєлгорода чули сильні вибухи, а в небі бачили яскраві спалахи. Постраждалих та руйнувань через вибухи немає.

У прикордонних Воронежі та Курську 27 квітня теж чули вибухи, а в районі села Стара Нелидівка Бєлгородської області горів склад боєприпасів.