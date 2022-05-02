У Бєлгороді вночі пролунали потужні вибухи, над містом було видно спалахи (відео)

Через півгодини після інциденту губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив, що в місті було чути "два сильні вибухи". Через деякий час місцеві жителі повідомили про третій.

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Уночі у понеділок, 2 травня, жителі російського Бєлгорода почули сильні вибухи, у небі помітили яскраві спалахи. Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород".

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За даними авторів публікації, два вибухи пролунали приблизно о 01:53, одночасно з цим у небі над Бєлгородом було видно кілька спалахів. На інцидент о 02:42 відреагував губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"30 хвилин тому прокинувся від двох сильних вибухів. За інформацією оперативного штабу, пошкоджень та руйнувань немає. Постраждалих немає. Уже з'явилися у соціальних мережах кадри про спалахи в небі", — написав чиновник у своєму телеграм-каналі.

У публікації глава регіону ще раз запевнив місцевих мешканців: "Найголовніше — постраждалих і руйнувань немає". Решту інформації Гладков пообіцяв уточнити сьогодні вранці.

Водночас місцеві жителі повідомили, що вночі, приблизно о 02:59, стався і третій вибух. Цю інформацію голова Бєлгородської області наразі не коментував.

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни РФ проти України регулярно з'являються дані про вибухи у низці російських міст і населених пунктів, зокрема й у Бєлгороді. Наприклад, вчора, 1 травня, місцеві жителі повідомили про "серію вибухів", за якими пішов сильний дим. Губернатор Гладков уточнив, що причиною інциденту стала пожежа на об’єкті Міністерства оборони РФ в області.

28 квітня у цьому російському регіоні знову чули вибухи. Опубліковані відеозаписи з місця подій свідчать, ймовірно, про роботу засобів протиповітряної оборони.