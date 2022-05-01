У Бєлгородській області прогриміло кілька вибухів (фото, відео)

За даними місцевої влади, НП сталася на одному з військових об'єктів Міністерства оборони Російської Федерації.

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У неділю, 1 травня, під Бєлгородом прогриміли вибухи, після чого в небо здійнявся стовп білого диму. Кадрами з місця НП ділилися місцеві жителі у соціальних мережах.

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Фото та відео зробили з різних районів Бєлгорода. На кадрах можна було чітко побачити великий стовп білого диму, що здійнявся в небо в районі населеного пункту Томарівка.

Очевидці, які публікували фото та відео у соцмережах, стверджували, що чули серію "вибухів".

[ + – ] Під Бєлгородом прогриміли вибухи на військовому об'єкті Міноборони РФ

Пізніше з'явилася інформація про те, що поліцейські через НП під Бєлгородом перекрили міст через Сіверський Донець. Силовики масово розвертали автомобілі, які намагалися доїхати на інший берег річки.

[ + – ] Поліція перекрила міст через Сіверський Донець після вибухів під Бєлгородом

Після обіду губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що 1 травня сталося НП на території об'єкту Міністерства оборони Російської Федерації.

"На кордоні трьох муніципалітетів — Борисівського і Бєлгородського районів а також Яковлівського міського округу — сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", — процитували росЗМІ губернатора російського регіону.

Гладков також пообіцяв найближчим часом оприлюднити подробиці інциденту під Бєлгородом та заявив, що рятувальники МНС займаються ліквідацією наслідків пожежі на військовому об'єкті.

У російських Telegram-каналах також з'явилася інформація про те, що до серії вибухів у Томарівці над Бєлгородом кружляли гелікоптери.

[ + – ] Гелікоптери кружляють над Бєлгородом до вибухів у Томарівці

О 16:34 за київським часом губернатор В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що в результаті НП на військовому об'єкті під Бєлгородом постраждала одна людина. Пораненим, за його словами, виявився місцевий мешканець.

"Надається вся необхідна медична допомога. На місці зараз працюють підрозділи МНС, мій заступник Костянтин Полежаєв та голова округу Олег Медведєв", — додав топчиновник у Telegram.

Нагадаємо, 28 квітня у Бєлгородській області прогриміли кілька вибухів. Місцеві журналісти повідомляли, що НП сталася у населеному пункті Строїтель.

Також повідомлялося, що ще кілька вибухів прогриміли на Бєлгородщині днем раніше — 27 квітня. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков стверджував, що в районі села Стара Нелідівка спалахнув склад боєприпасів, після чого цивільні почули кілька "вибухів".