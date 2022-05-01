В Белгородской области прогремело несколько взрывов (фото, видео)

По данным местных властей, ЧП произошло на одном из военных объектов Министерства обороны Российской Федерации.

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В воскресенье, 1 мая, под Белгородом прогремели взрывы, после чего в небо поднялся столб белого дыма. Кадрами с места ЧП делились местные жители в социальных сетях.

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Фотографии и видео были сделаны из разных районов Белгорода. На кадрах можно было отчетливо увидеть большой столб белого дыма, который поднялся в небо в районе населенного пункта Томаровка.

Очевидцы, публиковавшие фото и видео в соцсетях, утверждали, что слышали серию "хлопков".

[ + – ] Под Белгородом прогремели взрывы на военном объекте Минобороны РФ

Позже появилась информация о том, что полицейские из-за ЧП под Белгородом перекрыли мост через Северский Донец. Силовики массово разворачивали автомобили, которые пытались доехать на другой берег реки.

[ + – ] Полиция перекрыла мост через Северский Донец после взрывов под Белгородом

После обеда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что 1 мая произошло ЧП на территории объекта Министерства обороны Российской Федерации.

"На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — процитировали росСМИ губернатора российского региона.

Гладков также пообещал в ближайшее время обнародовать подробности инцидента под Белгородом и заявил, что спасатели МЧС занимаются ликвидацией последствий пожара на военном объекте.

В российских Telegram-каналах также появилась информация о том, что до серии взрывов в Томаровке над Белгородом кружляли вертолеты.

[ + – ] Вертолеты кружляют над Белгородом до взрывов в Томаровке

В 16:34 по киевскому времени губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ЧП на военном объекте под Белгородом пострадал один человек. Раненым, по его словам, оказался местный житель.

"Оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте сейчас работают подразделения МЧС, мой заместитель Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев", — добавил топ-чиновник в Telegram.

Напомним, 28 апреля в Белгородской области прогремели несколько взрывов. Местные журналисты сообщали, что ЧП произошло в населенном пункте Строитель.

Также сообщалось, что еще несколько взрывов прогремели в Белгородской области днем ранее — 27 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков утверждал, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, после чего гражданские услышали несколько "хлопков".