В Белгородской области горит склад боеприпасов, а в Воронеже и Курске слышны взрывы (фото)

В Белгородской области прозвучало четыре взрыва, а в одном из районов Воронежа их было два. В Курске, возможно, работала система ПВО.

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Ночью в приграничных российских городах Воронеже и Курске были слышны взрывы, а в районе села Старая Нелидовка Белгородской области начал гореть склад боеприпасов. В регионе прозвучало четыре взрыва. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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По его словам, разрушений жилых построек и домов и пострадавших нет.

"Только что связался с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе села Старая Нелидовка, по предварительной информации, горит склад боеприпасов. Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", — написал он.

В 6:33 он сообщил, что пожар на складе удалось потушить.

Взрывы утром слышали и жители Воронежа, их было два в одном из районов города.

"Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента, сейчас подъедет и от Следственного комитета", — сказал помощник оперативного дежурного ГО и ЧС в комментарии "ТАСС".

Тем временем в Курске были также слышны взрывы. Возможно, это была работа системы противовоздушной обороны.

"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет", — написал губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Отметим, что Курская, Воронежская и Белгородская область граничат с северными регионами Украины.

Напомним, 25 апреля в российском приграничном городе Брянске горела нефтебаза "Транснефти". СМИ сообщали о том, что огонь охватил два хранилища нефтепродуктов.

Ранее, 19 апреля губернатор Белгородской области Гладков обвинил ВСУ в обстреле села Головчино. Он заявил, что после обстрела якобы пострадала женщина, а РосСМИ показали кадры разрушенных домов.