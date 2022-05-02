"Напрочуд некомпетентні": екскомандувач об'єднаними силами НАТО про війська РФ

За словами адмірала Джеймса Ставрідіса, в сучасній історії йому невідомі приклади, коли було б стільки втрат серед найвищого офіцерського складу.

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Високий рівень втрат офіцерів вищої ланки став результатом "дивовижної некомпетентності" ЗС РФ. Про це повідомляє BBC.

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Екскомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс назвав дії російських військ в Україні "поганим перфомансом", заявивши, що армія країни-агресора втратила цілу дюжину офіцерів вищої ланки. Це є результатом "дивовижної некомпетентності".

Ставрідіс стверджує, що не бачив такого рівня втрат серед армійських генералів у всій сучасній історії. Вчора, 1 травня, начальника штабу армії Валеріяй Герасимова евакуювали з поля бою під Харковом. Він був на передовій, щоб керувати наступом на Слов'янськ.

Також Ставрідіс розкритикував армію РФ за "різанину" мирних жителів та скоєння воєнних злочинів під час незаконного вторгнення.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, близько чверті усіх БТГ, які РФ використовує у вторгненні проти України, втратили боєздатність. Загалом Кремль залучив понад 120 батальйонно-тактичних груп.

Раніше розвідка також передавала, що війська РФ зазнають великих втрат у боях за Донбас. "Найгарячішими" точками стали Сєвєродонецький, Лисичанський та Ізюмський напрямки.